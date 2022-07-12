Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска

Без ажиотажа

Переполох по поводу объявления чрезвычайной ситуации техногенного характера якобы из-за аварии

на ТЭЦ-2 поднялcя в СМИ и социальных сетях Петропавловска.

Исполняющий обязанности акима Петропавловска Жанболат Батырбеков в связи c этим пояснил, что еще 4 июля АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обратилось в местный исполнительный орган с ходатайством об объявлении ЧС местного масштаба. Но введут его в Петропавловске или нет, станет известно лишь через 10 дней.

– Режим ЧС, – пояснил Жанболат Батырбеков, – позволит ускорить строительно-монтажные работы и прохождение экспертиз, так что нет нужды создавать ажиотаж из-за этого. Данное ходатайство рассмотрено на комиссии и опубликовано на портале нормативных правовых актов в соответствии с законом РК. Комиссия, в состав которой входят представители контролирующих и надзорных органов, примет решение позже, но все мы заинтересованы в том, чтобы быстрее закончить восстановительные работы на ТЭЦ-2 и достойно вступить в отопительный сезон.

Журналисты в свою очередь отмечают, что государство получает право финансировать работы, именно когда объявляют ЧС. Не из-за этого ли была она объявлена?

– Нет, – категорически отверг эту версию Жанболат Батырбеков, – на данный момент вопрос финансирования не стоит. Такого ходатайства вообще не было, у энергетиков достаточно финансов, а мы финансировать частную структуру не можем. Речь идет только об ускорении процесса.

Он же заверил, что жители города даже и не почувствуют, что введен режим ЧС. Между тем на сайте нормативных правовых актов появился проект постановления «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в городе Петропавловске».

«Решение акима города Петропавловска «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в городе Петропавловске» принимается с целью ликвидации последствий разрушений на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», – указано в пояс­нительной записке. – Основной задачей является произведение оценки возможного негативного развития чрезвычайной ситуации, применение необходимых мер для безопасного прохождения отопительного сезона, приобретение дополнительного оборудования для отопления социально значимых объектов в случае необходимости».

Напомним, что в марте 2022 года на ТЭЦ-2 обрушилась дымовая труба, в настоящее время продолжается демонтаж оставшейся части. На ремонт за счет частного инвестора выделено 18 млрд тенге.