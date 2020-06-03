Происшествия
Перепутал со своим обидчиком: жителя Туркестанской области обстреляли по ошибке
Айдана Демесинова
Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, стрелявшего в местного жителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона. 

"В Тулькубасский РОП из диспетчерской скорой помощи с. Т. Рыскулова поступило сообщение о том, что в больницу доставили местного жителя с огнестрельным ранением. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Тулькубасского РОП", - говорится в сообщении.

Как пояснил потерпевший, когда он вышел из дома к друзьям, на улице возле него остановилась автомашина марки "Мерседес" без госномеров, из которой раздались выстрелы, в результате чего он получил ранения.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК "Хулиганство" и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

С целью установления подозреваемых в совершении данного преступления полицейские провели необходимые мероприятия, тщательно проверили место преступления и осуществили подворный обход близлежащих территорий.

"В результате полученной информации стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его в течение 12 часов. Им оказался житель соседнего поселка, который полностью признался в содеянном", - добавили в ДП.

Как рассказал следователь, старший лейтенант полиции Еркин Сабитбек, молодой человек перепутал потерпевшего с другим гражданином, с которым давно был в ссоре, и выстрелил, чтобы отомстить.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у задержанного незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра".

В настоящее время подозреваемый взят под стражу и водворен в ИВС Тулькубасского РОП.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье"Хулиганство".




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