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Как рассказали в пресс-службе акима области, тревожным сигналом стали размещенные в соц­сетях фото и видео. При выез­де на территорию археологического памятника полицейские увидели, как техника строительного ТОО спешно занимается засыпкой ранее выкопанных ям. В связи с тем, что в районе уже лег снег, специалисты не смогли объективно оценить состояние курганов и ущерб, который им, возможно, причинен.

Дополнительное обследование запланировано на весну будущего года. В акимате подчеркнули, что при необходимости будут организованы восстановительные работы. Сейчас материалы нап­равлены в правоохранительные органы. По итогам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности. В целях предотвращения незаконных раскопок и актов вандализма решено усилить контроль за состоя­нием памятников историко-культурного наследия.

На востоке страны расположен ряд известных археологических объектов эпохи саков и ранних тюрков, в том числе некрополи Берел, Елеке сазы, поселение Акбауыр и другие. Обнаруженные здесь Золотой человек, древние украшения с изображением зооморф­ных существ, тюркского кагана, оружие, предметы снаряжения и утвари являются уникальными свидетельствами богатого историчес­кого прошлого Казахстанского Алтая. В перс­пективе на основе комплекса «Шағаноба» также намечено создать современный музейный комплекс под открытым небом – с сохранением ландшафта и исторического облика курганов.