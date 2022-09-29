Перепутали рощу с… тещей

В пригороде Петропавловска уничтожили красивую березовую рощу, а виноватых нет.

После возникновения в социальных сетях «березового переполоха» на место происшествия – в Куйбышевский лесхоз – выехали сотрудники городского акимата и полицейские. Рубка леса приостановилась, а затем... продолжилась.

Повторный выезд чиновников оказался еще более представительным – к рейду присоединились сотрудники природоохранной прокуратуры. Рубка прекратилась, но от рощи, увы, уже почти ничего не осталось.

Выяснилось, что в 2020 году аппарат акимата Петропавловска подал иск в специализированный межрайонный экономический суд с требованием признать предоставление земельного участка в частное пользование недействительным. Но апелляционный суд требования акимата не поддержал. Он подтвердил право местного предпринимателя на частное владение когда-то купленной землей с березовой рощей на ней.

В 2006 году эта территория была выведена из состава земель лесного фонда. В 2007-м отдел земельных отношений Петропавловска и частный предприниматель заключили договор купли-продажи участка для возведения придорожной гостиницы, шиномонтажного пункта и стоянки для транзитных машин, но разрешение на проектирование и строительство предприниматель так и не получил.

Получилось, как в анекдоте про зятя, который хотел наладить отношения с тещей, заказав для нее модное платье в Интернете, но она как назло проснулась в тот самый момент, когда он измерял ее рулеткой.

По факту вырубки берез полиция Петропавловска возбудила уголовное дело, ведется следствие.