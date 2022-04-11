Женщину, припарковавшую свой автомобиль на детской площадке, наказали в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в своем аккаунте в Instagram, проверка была поручена сотрудникам полка патрульной полиции ДП Алматы. Правонарушителем оказалась гражданка М. 1986 года рождения – владелица автомашины Mitsubishi Outlander. Ее привлекли к ответственности по частьи 2 статьи 597 КоАП (нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке).

Абдрахманов напомнил о недопустимости такого поведения на дорогах.