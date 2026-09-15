Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость

За строкой Послания
Фарид Юмашев

Инвестиционный штаб при Правительстве решил проблемные вопросы инвесторов в рамках более чем 300 проектов

инфографика с сайта Правительства РК

В Послании народу от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил осуществить привлечение крупных инвестиций в отечественную экономику. Во исполнение этих поручений Правительство проводит системную работу по сопровождению инвесторов, устранению административных барьеров и применению инвестиционных соглашений как инструмента, стимулирующего осуществление проектов.

Одним из механизмов взаимодействия с инвесторами выступает Инвестиционный штаб при Правительстве РК. Его работа охватывает весь цикл осуществления инвестпроектов – от выделения земельных участков и подключения к инфраструктуре до прохождения разрешительных процедур, обеспечения сырьем, структурирования финансирования и выхода на этап строительства.

За истекшие три года Инвестиционным штабом проведено 69 заседаний, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы по 309 проектам общей стоимостью свыше 154 млрд долларов. Приоритет отдается бизнес-инициативам, касающимся глубокой переработки сырья, локализации, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также проектам с созданием постоянных рабочих мест.

Следует также сказать, что за рассматриваемый трехлетний период Инвестиционным штабом было заключено 41 инвестиционное соглашение, при этом приток инвестиций ускорился в 13 раз.

В 2025-м решения штаба позволили в ускоренном порядке приступить к строительно-монтажным работам по 12 проектам в девяти регионах с общим объемом вложенного капитала более 1,5 млрд долларов. Также существенно было расширено применение соглашений об инвестициях – одного из основных механизмов государственной поддержки крупных инвесторов. В том же году было заключено 41 соглашение на 29,8 млрд долларов против шести на 2,2 млрд в 2024-м, а с начала 2026-го – еще 25 на сумму около 11 млрд долларов. Подобная поддержка обеспечивает долгосрочную предсказуемость условий осуществления проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения.

Среди значимых индустриальных инициатив можно выделить строительство медеплавильного завода Qazaq Smelter в Балхаше с инвестициями около 1,5 млрд долларов. Предприятие рассчитано на выпуск 300 тыс. тонн катодной меди в год, переработку до 1,5 млн тонн медного концентрата и создание примерно 1,6 тыс. рабочих мест. Осуществление этих планов позволит нарастить объемы переработки медного сырья внутри рес­публики и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В Мангистауской области Kazakhstan Guoyou Investment претворяет в жизнь проект много­функционального терминала первой очереди порта Курык с инвестициями 287,6 млн долларов. Планируемая мощность очереди соста­вит 15 млн тонн, будет соз­дано до 500 рабочих мест. Терминал увеличит пропускную способность Транс­каспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), расширит портовые мощности Казахстана на Каспии, укрепит транзитный потенциал республики.

Инвестиционные соглашения также применяются для поддержки проектов в нефтегазохимии, машиностроении и пищевой промышленности. И здесь также приоритетное внимание уделяется проектам глубокой переработки сырья, созданию производств с высокой добавленной стоимостью.

В Атырауской области компания Advanced Processing ведет работы в рамках проекта по строительству завода аммиа­ка стоимостью около 100 млн долларов и годовой произ­водительностью в 40 тыс. тонн аммиака и 80 тыс. тонн нитрата аммония. Глубокая переработка побочных продуктов нефтехимии позволит замещать импорт минеральных удобрений с последующим развитием их экспорта.

Для перехода к практической стадии требовалось согласовать обеспечение сырьем, подключение инфраструктуры и получение статуса участника СЭЗ «НИНТ». Инвестиционный штаб закрепил и проконтролировал проведение конкретных мероприятий, сроки и ответственность госорганов.

В Туркестанской области ТОО «QazCoilPro» создает металлургичес­кое производство полного цикла стои­мостью 115 млрд тенге (около 256,8 млн долларов) – от плавки металла до выпус­ка готовой алюминие­вой ленты.

Дополнительно прорабатываются проекты шести смежных производств для дальнейшей переработки алюминия, включая продукцию для баночной, строительной и автомобильной промышленности, с созданием более тысячи рабочих мест. Проек­ты позволят сформировать в регионе цепочку глубокой переработки алюминия.

Продолжается сопровождение отечест­венных и иностранных инвес­торов в отраслях пищевой промышленности, машинострое­ния, нефтегазохимии, энергетике и по линии транспортной инфраструктуры. В том числе это производство снековой продукции PepsiCo, расширение деятельности Carlsberg, проекты в сферах автомобилестроения, дерево­обработки и выпуска стройматериалов. Поддерж­ка сохраняется и после принятия инвестиционного решения, включая обеспечение условий для начала строи­тельно-монтажных работ.

В целом Инвестиционный штаб нацелен на повышение эффективности работы по привлечению финансирования и обеспечению реализации проек­тов в установленные сроки. В данном направлении также усилен конт­роль над исполнением решений ответственными госор­ганами в целях недопущения необоснованного затягивания строительных работ.

#экономика #Правительство #инвестиции #Послание Президента

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