Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость

Инвестиционный штаб при Правительстве решил проблемные вопросы инвесторов в рамках более чем 300 проектов
В Послании народу от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил осуществить привлечение крупных инвестиций в отечественную экономику. Во исполнение этих поручений Правительство проводит системную работу по сопровождению инвесторов, устранению административных барьеров и применению инвестиционных соглашений как инструмента, стимулирующего осуществление проектов.
Одним из механизмов взаимодействия с инвесторами выступает Инвестиционный штаб при Правительстве РК. Его работа охватывает весь цикл осуществления инвестпроектов – от выделения земельных участков и подключения к инфраструктуре до прохождения разрешительных процедур, обеспечения сырьем, структурирования финансирования и выхода на этап строительства.
За истекшие три года Инвестиционным штабом проведено 69 заседаний, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы по 309 проектам общей стоимостью свыше 154 млрд долларов. Приоритет отдается бизнес-инициативам, касающимся глубокой переработки сырья, локализации, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также проектам с созданием постоянных рабочих мест.
Следует также сказать, что за рассматриваемый трехлетний период Инвестиционным штабом было заключено 41 инвестиционное соглашение, при этом приток инвестиций ускорился в 13 раз.
В 2025-м решения штаба позволили в ускоренном порядке приступить к строительно-монтажным работам по 12 проектам в девяти регионах с общим объемом вложенного капитала более 1,5 млрд долларов. Также существенно было расширено применение соглашений об инвестициях – одного из основных механизмов государственной поддержки крупных инвесторов. В том же году было заключено 41 соглашение на 29,8 млрд долларов против шести на 2,2 млрд в 2024-м, а с начала 2026-го – еще 25 на сумму около 11 млрд долларов. Подобная поддержка обеспечивает долгосрочную предсказуемость условий осуществления проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения.
Среди значимых индустриальных инициатив можно выделить строительство медеплавильного завода Qazaq Smelter в Балхаше с инвестициями около 1,5 млрд долларов. Предприятие рассчитано на выпуск 300 тыс. тонн катодной меди в год, переработку до 1,5 млн тонн медного концентрата и создание примерно 1,6 тыс. рабочих мест. Осуществление этих планов позволит нарастить объемы переработки медного сырья внутри республики и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
В Мангистауской области Kazakhstan Guoyou Investment претворяет в жизнь проект многофункционального терминала первой очереди порта Курык с инвестициями 287,6 млн долларов. Планируемая мощность очереди составит 15 млн тонн, будет создано до 500 рабочих мест. Терминал увеличит пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), расширит портовые мощности Казахстана на Каспии, укрепит транзитный потенциал республики.
Инвестиционные соглашения также применяются для поддержки проектов в нефтегазохимии, машиностроении и пищевой промышленности. И здесь также приоритетное внимание уделяется проектам глубокой переработки сырья, созданию производств с высокой добавленной стоимостью.
В Атырауской области компания Advanced Processing ведет работы в рамках проекта по строительству завода аммиака стоимостью около 100 млн долларов и годовой производительностью в 40 тыс. тонн аммиака и 80 тыс. тонн нитрата аммония. Глубокая переработка побочных продуктов нефтехимии позволит замещать импорт минеральных удобрений с последующим развитием их экспорта.
Для перехода к практической стадии требовалось согласовать обеспечение сырьем, подключение инфраструктуры и получение статуса участника СЭЗ «НИНТ». Инвестиционный штаб закрепил и проконтролировал проведение конкретных мероприятий, сроки и ответственность госорганов.
В Туркестанской области ТОО «QazCoilPro» создает металлургическое производство полного цикла стоимостью 115 млрд тенге (около 256,8 млн долларов) – от плавки металла до выпуска готовой алюминиевой ленты.
Дополнительно прорабатываются проекты шести смежных производств для дальнейшей переработки алюминия, включая продукцию для баночной, строительной и автомобильной промышленности, с созданием более тысячи рабочих мест. Проекты позволят сформировать в регионе цепочку глубокой переработки алюминия.
Продолжается сопровождение отечественных и иностранных инвесторов в отраслях пищевой промышленности, машиностроения, нефтегазохимии, энергетике и по линии транспортной инфраструктуры. В том числе это производство снековой продукции PepsiCo, расширение деятельности Carlsberg, проекты в сферах автомобилестроения, деревообработки и выпуска стройматериалов. Поддержка сохраняется и после принятия инвестиционного решения, включая обеспечение условий для начала строительно-монтажных работ.
В целом Инвестиционный штаб нацелен на повышение эффективности работы по привлечению финансирования и обеспечению реализации проектов в установленные сроки. В данном направлении также усилен контроль над исполнением решений ответственными госорганами в целях недопущения необоснованного затягивания строительных работ.