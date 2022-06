​Переработка вне закона

В министерстве, как сообщает INTERFAX.RU, пообещали обнародовать названия фирм, которые стали объектами проверок из-за гибели сотрудников, если ее причиной стала переработка. Кроме того, в ведомстве хотят разработать нормативы по продолжительности рабочего дня. Ожидается, что новые меры вступят в силу уже в январе, однако более масштабные мероприятия в этой области можно ожидать в марте 2017 года.

«Смерть от переработки» (кароси) – достаточно распространенная проблема в Японии. Считается, что измождение стало одной из причин ухода из жизни премьер-министра страны Кэйдзо Обути в 2000 году (он умер после тяжелого инсульта): премьер в течение 20 месяцев работы на своем посту трудился не менее 12 часов в сутки.

Названы худшие гаджеты

Портал Engadget назвал худшие устройства 2016 года. В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.

Одним из главных разочарований года назван Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смарт­фона. Кроме Note 7, портал внес в список худших смартфонов флагман Sony Xperia X Performance. Отмечается, что телефон получил незначительное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но при этом его стоимость составляет около 700 долларов. За высокую цену в 1,5 тыс. долларов порицают и умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear.

В антирейтинге также значится ноутбук с сенсорной клавиатурой Lenovo Yoga Book, так как на нем практически невозможно печатать вслепую. Умные наушники Vinci с сенсорным экраном попали в список за нелепый внешний вид и сенсорный дисплей на внешней стороне одной из чаш.

Состыкуются материки

В далеком будущем Сибирская и Северо-Американские платформы образуют новый единый суперконтинент. Кроме того, японские острова присоединятся к территории, на которой располагается современная Россия. К такому выводу пришли ученые из иркутского Института земной коры, сообщает РИА «Новости».

Сибирская платформа является кратоном, или древней платформой, фундаментом которой выступают докембрийские породы. Около миллиарда лет назад она соединялась с Северо-Американской платформой, образуя территорию площадью 25 млн кв. км. 600 млн лет назад произошел раскол, в результате чего возник палеоазиатский океан. Тем самым начались процессы, которые привели к появлению современных материков.

По словам члена-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба, имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться относительно друг друга в геологическом будущем. К примеру, острова Японии присоединятся к России только через 30 млн лет.

Нельсон изучил снежинки

Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона (США) оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете. Посвященную этому статью издание Popular Mechanics выпустит в январе.

Возможное количество различных снежинок, существующих в природе, по Нельсону, определяется числом с 768 нулями. Ученый полагает, что обнаружить две идентичные снежинки прак­тически невозможно.

Снежинка представляет собой снежный или ледяной кристалл, чаще всего имеющий форму шестиугольной пластины. Как правило, она образуется при сильных морозах во время десублимации – перехода водяного пара сразу в твердое состояние, минуя жидкую фазу.

Влиятельные марки

Американская консалтинговая компания World Brand Lab опубликовала новый ежегодный рейтинг самых влиятельных брендов в мире.

По итогам 2016 года самым влиятельным брендом признан Apple. Второе и третье места заняли Google и Amazon.

Всего в рейтинг попали 500 различных брендов из 28 стран мира, однако почти половина списка представлена фирмами из США. В рейтинге оказались 227 компаний из США и всего 36 китайских брендов, пишет «Наньцзао жибао».

Восемь брендов из КНР попали в первую сотню списка, сообщает REGNUM. Самыми влиятельными китайскими брендами признаны State Grid Corporation of China (SGCC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Tencent, China Central Television (CCTV), Haier, China Mobile, Huawei and Lenovo.