Свежий выпуск
​Переработка вне закона
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

В министерстве, как сообщает INTERFAX.RU, пообещали обнародовать названия фирм, которые стали объектами проверок из-за гибели сотрудников, если ее причиной стала переработка. Кроме того, в ведомстве хотят разработать нормативы по продолжительности рабочего дня. Ожидается, что новые меры вступят в силу уже в январе, однако более масштабные мероприятия в этой области можно ожидать в марте 2017 года.

«Смерть от переработки» (кароси) – достаточно распространенная проблема в Японии. Считается, что измождение стало одной из причин ухода из жизни премьер-министра страны Кэйдзо Обути в 2000 году (он умер после тяжелого инсульта): премьер в течение 20 месяцев работы на своем посту трудился не менее 12 часов в сутки.

Названы худшие гаджеты

Портал Engadget назвал худшие устройства 2016 года. В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.

Одним из главных разочарований года назван Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смарт­фона. Кроме Note 7, портал внес в список худших смартфонов флагман Sony Xperia X Performance. Отмечается, что телефон получил незначительное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но при этом его стоимость составляет около 700 долларов. За высокую цену в 1,5 тыс. долларов порицают и умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear.

В антирейтинге также значится ноутбук с сенсорной клавиатурой Lenovo Yoga Book, так как на нем практически невозможно печатать вслепую. Умные наушники Vinci с сенсорным экраном попали в список за нелепый внешний вид и сенсорный дисплей на внешней стороне одной из чаш.

Состыкуются материки

В далеком будущем Сибирская и Северо-Американские платформы образуют новый единый суперконтинент. Кроме того, японские острова присоединятся к территории, на которой располагается современная Россия. К такому выводу пришли ученые из иркутского Института земной коры, сообщает РИА «Новости».

Сибирская платформа является кратоном, или древней платформой, фундаментом которой выступают докембрийские породы. Около миллиарда лет назад она соединялась с Северо-Американской платформой, образуя территорию площадью 25 млн кв. км. 600 млн лет назад произошел раскол, в результате чего возник палеоазиатский океан. Тем самым начались процессы, которые привели к появлению современных материков.

По словам члена-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба, имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться относительно друг друга в геологическом будущем. К примеру, острова Японии присоединятся к России только через 30 млн лет.

Нельсон изучил снежинки

Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона (США) оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете. Посвященную этому статью издание Popular Mechanics выпустит в январе.

Возможное количество различных снежинок, существующих в природе, по Нельсону, определяется числом с 768 нулями. Ученый полагает, что обнаружить две идентичные снежинки прак­тически невозможно.

Снежинка представляет собой снежный или ледяной кристалл, чаще всего имеющий форму шестиугольной пластины. Как правило, она образуется при сильных морозах во время десублимации – перехода водяного пара сразу в твердое состояние, минуя жидкую фазу.

Влиятельные марки

Американская консалтинговая компания World Brand Lab опубликовала новый ежегодный рейтинг самых влиятельных брендов в мире.

По итогам 2016 года самым влиятельным брендом признан Apple. Второе и третье места заняли Google и Amazon.

Всего в рейтинг попали 500 различных брендов из 28 стран мира, однако почти половина списка представлена фирмами из США. В рейтинге оказались 227 компаний из США и всего 36 китайских брендов, пишет «Наньцзао жибао».

Восемь брендов из КНР попали в первую сотню списка, сообщает REGNUM. Самыми влиятельными китайскими брендами признаны State Grid Corporation of China (SGCC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Tencent, China Central Television (CCTV), Haier, China Mobile, Huawei and Lenovo.


Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов открыл карагандинцам свою мечту
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
А в сказке все бывает!
COVID снова бьет по курортам мира
Как предупредить рак кожи в летние месяцы
"Наехали" даже союзники
Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города
Кто кому дорогу переехал?
Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии встретились в Нур-Султане
И за, и против
Французов призвали незамедлительно ограничить энергопотребление
Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента
Мой робот – мой друг
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Брал на дело, потратил на кудалык
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Через тернии – к мечте стать полицейским
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран
Умер певец Юрий Шатунов
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове

Читайте также

Свежий выпуск
Встречи в глубинке
Свежий выпуск
В каспийском формате
Свежий выпуск
Быть не просто мамой
Свежий выпуск
Обменялись опытом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]