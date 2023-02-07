Перерасчет решается в суде

Административный суд Шымкента поддержал антимонопольное ведомство, настаивающее на снижении тарифа на услуги теплоснабжения, однако квитанции не порадуют потребителей.

Приказ департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по городу Шымкенту о снижении тарифа на тепло суд счел обоснованным и подлежащим удовлетворению. Это значит, тарифы на услуги теплоснабжения должны быть снижены на 41,35%.

По информации руководителя ДКРЕМ по г. Шымкенту Дархана Каинбердиева, если сейчас в среднем потребитель платит 110 тенге за квадратный метр, то экономия составит порядка 40 тенге, и квадрат отапливаемой площади обойдется где-то в 70 тенге.

Причем снижение касается абсолютно всех групп потребителей, независимо от того, есть у абонента общедомовой или индивидуальный прибор учета или же он производит оплату, исходя из отапливаемой площади. Точно так же эта мера касается бюджетных организаций и коммерческих предприятий, пользующихся услугами предприятия по производству и транспортировке тепловой энергии.

Основанием для издания приказа послужили результаты анализа по выделенным бюджетным средствам. Выяснилось, что коммунальное предприятие получило за это время из государственного бюджета финансирование (субсидии) на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 2 356 239 000 тенге.

По идее уже в январских квитанциях шымкент­цы должны были увидеть суммы за услуги теплоснабжения намного меньше. Но монополист оспорил решение суда первой инстанции. Теперь спор антимонопольщиков и поставщика тепла изучит апелляционная инстанция.

Для потребителей же это означает, что действие приказа ДКРЕМ по г. Шымкенту о снижении тарифа на услуги теплоснабжения приостановлено до завершения судебного процесса и вступления решения суда в законную силу.