Перерасход средств, мошенничество, откровенное хищение – Токаев о проекте "АртСпорт"

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил усовершенствовать проект "АртСпорт", передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Проект "АртСпорт" направлен на развитие спортивных и творческих способностей подрастающего поколения. На дополнительное образование были выделены средства по государственному заказу. Этот шаг увеличил количество детей, посещающих кружки и секции, до 70%. Я считаю, что это было стратегически правильное решение. Однако в год запуска проекта был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансированием и работой соответствующего портала. Начался перерасход средств, мошенничество, откровенное хищение", – заявил Президент.



Глава государства отметил, что некоторые родители отдавали своих детей сразу на несколько кружков, тем самым перекрывая доступ к проекту для других детей.



"Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание. Акиматы и маслихаты обеспокоены тем, что бюджетных средств, выделяемых на дополнительное образование, может не хватить. Средства, вложенные в образование, должны стать главными инвестициями для государства. Это очень важный вопрос. Единственный путь развития – это сфера знаний. От этого точно никто не проиграет. Правительство и акимы должны совместно с общественностью усовершенствовать проект. Нужно проверить и расходование выделенных до этого средств. Это задача Генпрокуратуры", – резюмировал Президент.