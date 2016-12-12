​Перерыв перед Дальним Востоком

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Абзал КАМБАР
фото с сайта ХК «Югра»

Затяжная выездная серия порядком измотала хоккеистов столичного клуба, но тут ничего не поделаешь – таков календарь! В двух последних играх – в Ханты-Мансийске и Пекине – «хищники» смогли набрать лишь три очка.

В матче против российской «Югры» важную роль сыграли нападающий Найджел Доус, забросивший две шайбы, и вратарь Хенрик Карлсон, отразивший 26 из 28 бросков. Две результативные атаки на ворота «мамонтов» организовали также Нурсултан Бельгибаев и Александр Липин. Сибиряки смогли отыграть лишь две шайбы. В итоге встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу казахстанцев.

А вот вчера игра у «Барыса» с хоккеистами из клуба «Куньлунь Ред Стар» явно не заладилась. Стоит отметить, что «драконы» в понедельник впервые в рамках Континентальной хоккейной лиги вышли на арену в Пекине (ранее все домашние матчи они проводили в Шанхае) и очень горели желанием порадовать победой болельщиков. Им это вполне удалось: «Красные Звез­ды Куньлуня» провели пять шайб в ворота казахстанцев и пропустили лишь одну.

После этой игры новички лиги из Китая уверенно занимают шестое место в Восточной конференции, в то время как «Барыс» все еще стоит в шаге от заветной восьмерки, отставая от «Нефтехимика» из Нижнекамска на два очка, но при этом казахстанцы имеют, правда, игру в запасе.

Теперь у «барсов» будет шесть дней отдыха, и мы надеемся, что они восстановят силы, а затем в оставшихся двух гостевых играх на Дальнем Востоке против «Адмирала» из Владивостока и «Амура» из Хабаровска покажут весь свой потенциал. К слову, если «тигры» практически потеряли шанс попасть в плей-офф в этом сезоне, то «моряки» – наши прямые конкуренты в битве за место в чис­ле лучших команд КХЛ.

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