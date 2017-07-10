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Пересчитали по головам
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

В регионе продолжают анализировать данные для внедрения системы ОСМС: всех жителей, а это 759,2 тыс. человек, условно разделили на группы, для чего запросили данные из самых разных ведомств, а кого-то пересчитали по головам во время поквартирных обходов. Выяснилось, что примерно 36,5% населения области освобождены от уплаты взносов – это представители 14 категорий, за которых будет платить государство. Еще 31,8%, или 241 тыс. человек, – потенциальные плательщики (наемные работники, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и другие).

Как отметила исполняющая обязанности руководителя Управления координации занятости и социальных программ Хелуа Кашкенова, по данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения, в области на 15 марта 269,4 тыс. человек не имели статуса, с ними и велась основная работа.

По поручению главы региона Булата Бакауова во всех городах и районах области созданы штабы, и местные акиматы, представители служб полиции, миграции, департамента госдоходов, сотрудники ЦОНов и центров занятости, организаций здравоохранения и образования приложили немало усилий, чтобы поработать с каждым конкретным жителем. Итог на конец июня: для 117,3 тыс. человек статусы актуализировали, а вот для 151,8 тыс. пока установлен лишь промежуточный статус.

В области больше 68 тыс. человек работают, не осуществляя пенсионных отчислений, то есть, скорее всего, трудятся без заключения договоров. Для решения этого вопроса создан штаб под контролем департамента госдоходов, уточняет Хелуа Казымовна. По ее словам, еще 794 человека относятся к самозанятым. Имеются также поч­ти 18 тыс. незарегистрированных безработных и около 34 тыс. непродуктивно занятых. Двум последним категориям вручаются уведомления, которые приносят прямо домой.

– Есть люди, которые не получили инвалидность, но по состоянию здоровья не могут работать или зарегистрироваться в качестве безработного, потому что им придется устраиваться на предложенные нами места. Это онкобольные, люди с туберкулезом, артрозом, поэтому мы отправили запрос в Минздрав об определении статуса данных граждан, – подчеркивает Хелуа Кашкенова.

Но больше всего недоумения вызывает такая цифра: в списках тех, у кого не определен статус, 1 340 умерших – документов, подтверждающих факт их смерти, попросту нет. Почему такое происходит, понять сложно. Во всяком случае, на недавнем совещании в акимате области главе региона никто не смог объяснить причины ситуации.

Теперь – о разъяснительной работе. По данным заместителя руководителя Управления здравоохранения области Нурлана Уразалина, уровень ее охвата высок – 69% жителей региона уже получили информацию о системе ОСМС на встречах в организациях, на предприятиях. Между тем в отчетах властей фигурируют компании, которые просто не пустили разъ­ясняющих для встречи с трудовыми коллективами.

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