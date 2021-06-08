Пересчитать тариф дорожный

Так в бизнес-сообществе респуб­лики попытались минимизировать затратные риски, связанные с планами АО «Каз­АвтоЖол» сделать платными 20 участков автострад респуб­ликанского значения.

«Мы поддерживаем введение принципа платности на дорогах I категории. Не нужно забывать, что по территории Казахстана осуществляются не только внутренние перевозки, но и транзит грузов из Китая и Центральной Азии, и автотрассы на этих направлениях подвержены быстрому износу из-за плотного потока машин. Однако считаем, что для дорог II и III категорий необходимо предусмотреть систему скидок и ввести понижающие коэффициенты. Сейчас компании-перевозчики не готовы платить 25 тенге за километр выбоин и ухабов и за полное отсутствие придорожного сервиса по всему маршруту следования», – отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Талгат Темирханов.

В НПП считают, что в первую очередь необходимо пересчитать тариф. За пример можно взять российскую систему «Платон», охватывающую федеральные трассы. Стоимость пути для грузового автотранспорта свыше 12 тонн здесь составляет 2,34 рубля, или 13,6 тенге за километр.

В качестве альтернативы Союз транспортников Казахстана «Kazlogistics» предложил снизить тариф до 9 тенге за километр. Достигнута также договоренность с МИИР РК о том, что не будет взиматься плата за проезд по дорогам III категории и на тех участках автострад, где идет ремонт.

К примеру, участок Нур-Султан – Атбасар, по словам представителей АО «НК «КазАвтоЖол», находится в хорошем состоянии, на нем будет взиматься плата, но участок Атбасар – Костанай, где ведется ремонт, останется бесплатным.

В свою очередь СТК «Kazlogistics» предлагает обеспечить общественный контроль за состоянием дорог силами самих водителей большегрузных автотранспортных средств, которые будут сообщать о всех недостатках на трассах.

Как сообщила пресс-служба СТК «Kazlogistics» со ссылкой на НПП «Атамекен», сегодня в Казахстане действует 682 км платных дорог. Теперь же к ним хотят добавить сразу 5,8 тыс. км. По мнению экспертов, тарифы, предложенные АО «КазАвтоЖол», приведут к удорожанию перевозимых продуктов и товаров для населения. Тут есть над чем задуматься...