Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники – Бекшин

Общество
15811
Екатерина Елисеева
Фото: arnapress.kz
Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин на брифинге в Нур-Султане сообщил, что с 4 февраля прямое сообщение между Китаем и Казахстаном прекращается из-за смертельного типа коронавируса, распространившегося в провинции Хубэй, передает корреспондент Kazpravda.kz

"С завтрашнего дня прямое сообщение с КНР прекращается. Автобусы и поезда уже не ходят. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники официальных делегаций, которых будут сканировать тепловизорами на пропускных пунктах обоих государств. Согласно решению республиканского штаба мы дополнительно устанавливаем тепловизионный контроль ручными и стационарными тепловизорами", – сообщил спикер. 

Как он отметил, дополнительный контроль начал осуществляться с начала января - с того времени, когда СМИ впервые проинформировали о распространении нового типа коронавируса.

"Сплошной тепловизионный контроль всех прилетающих международных рейсов осуществляется нами с 2017 года. По поручению руководителя межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана при Правительстве РК Бердибека Сапарбаева была дополнительно проинспектирована система санитарного контроля на восьми таможенных постах на казахстанско-китайской границе", – добавил Бекшин. 

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Тогда несколько десятков человек погибли. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

Позднее власти Китая запретили выезд из города Ухань. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая усилили контроль из-за смертельного типа коронавируса.

В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.

Популярное

Все
5-е Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тыс. человек
Книга журналиста «КП», а теперь и детского писателя Асета Сыздыкова скоро появится на полках магазинов
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Любовь к поэзии, сказкам и легендам, считает жезказганка Юлия Ким, поможет быстрее освоить разговорный казахский
Когда язык объединяет
Даром преподаватели время со мною тратили…
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
Атомная энергетика позволит к 2060 году создать углеродно-нейтральную промышленность
Мама, не горюй!
Шахан: семь лет после трагедии
Он всегда приходил на помощь землякам
Закладывать фундамент прогресса нации
Крепить согласие языком дружбы
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане
Лучшие в профессии
Путешественники выбирают Казахстан
Горы, озера, реки, поля – добро пожаловать в Центральную Азию!
Указ Президента Республики Казахстан
Энергетики знают, о чем говорят: мощная, надежная, экологически чистая...
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Без единства нет развития
Шахан: семь лет после трагедии
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак,…
Книга журналиста «КП», а теперь и детского писателя Асета С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]