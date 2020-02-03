Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники – Бекшин

Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин на брифинге в Нур-Султане сообщил, что с 4 февраля прямое сообщение между Китаем и Казахстаном прекращается из-за смертельного типа коронавируса, распространившегося в провинции Хубэй, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"С завтрашнего дня прямое сообщение с КНР прекращается. Автобусы и поезда уже не ходят. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники официальных делегаций, которых будут сканировать тепловизорами на пропускных пунктах обоих государств. Согласно решению республиканского штаба мы дополнительно устанавливаем тепловизионный контроль ручными и стационарными тепловизорами", – сообщил спикер.
Как он отметил, дополнительный контроль начал осуществляться с начала января - с того времени, когда СМИ впервые проинформировали о распространении нового типа коронавируса.
"Сплошной тепловизионный контроль всех прилетающих международных рейсов осуществляется нами с 2017 года. По поручению руководителя межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана при Правительстве РК Бердибека Сапарбаева была дополнительно проинспектирована система санитарного контроля на восьми таможенных постах на казахстанско-китайской границе", – добавил Бекшин.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Тогда несколько десятков человек погибли. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
Позднее власти Китая запретили выезд из города Ухань
. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая усилили контроль
из-за смертельного типа коронавируса.
В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.