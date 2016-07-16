​Пересели на велосипеды

Первые четыре велостанции и 30 велосипедов отныне к услугам горожан. И это только начало, ведь сейчас полным ходом идет установка оборудования еще на 20 точках велопроката. Всего же их в городе в ближайшее время будет 40.

По случаю пуска первых велостанций в областном центре состоялось торжество. На него в Шымкент приехали представители Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и Казахстанской федерации велосипедного спорта, совместно с которыми акимат города занимался реализацией проекта, призванного пересадить жителей с автомобилей на экологически чистый вид транспорта.

Пример подает аким города Габидулла Абдрахимов, который уже ездит на работу и с работы на велосипеде. Он убежден: со временем так будут делать все больше и больше шымкентцев, тем более что климатические условия позволяют чуть ли не круглый год использовать двухколесный вид транспорта.

Приобщиться к такому способу передвижения может любой желающий, вступив в клуб велосипедистов. Для этого необходимо приобрести специальную карточку в точках обслуживания. Ее стоимость 11 500 тенге, из которых 10 000 – членский взнос на год, а 1 000 тенге – стоимость карты. Оставшиеся 500 тенге пополняют баланс. За проезд тоже придется платить. Впрочем, первые полчаса езды на велосипеде бесплатны, каждый последующий час обойдется в 100 тенге. К слову, первым купил карточку аким.

Прежде чем запустить проект Shymkent Bike, в городе подготовили несколько велотрасс. Для этого на существующих тротуарах выделили полосы, нанеся соответствующее обозначение. А еще отрегулировали спуски и съезды, чтобы велосипедистам не приходилось останавливаться и переносить двухколесного друга на руках.