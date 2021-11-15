Переселять ответственно

Сенаторы – члены депутатской группы «Өңір» Ерик Султанов и Алимжан Куртаев в рамках подготовки к заседанию по рассмотрению вопросов переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны провели совещание в Северо-Казахстанской области.

Участие во встрече приняли аким области Кумар Аксакалов, представители местных исполнительных органов, общественности, депутаты маслихата и сельхозтоваропроизводители. В ходе совещания был обсужден ряд ключевых вопросов. В частности, особое внимание сенаторами было уделено проблемам, возникающим в ходе реализации программы переселения.

– Переселенцев особенно волнуют такие вопросы, как увеличение количества квот, выделение земельных участков для сельскохозяйственных нужд, предоставление кредитных каникул. Поэтому мы сегодня активно обсуждаем эти темы с центральными государственными органами, чтобы выработать по ним конкретные решения, – отметил Алимжан Куртаев.

Также участники совещания обсуждали возможности реализации в Северо-Казахстанской области пилотного проекта «Асар» по переселению кандасов с юга на север страны. Данный проект реализуется Всемирной ассоциацией казахов с 2018 года при непосредственном участии первого заместителя председателя этой ассоциации Заутбека Турисбекова.

Важно отметить, что успешная реализация проекта «Асар» уже позволила переселить из Узбекистана более 25 тыс. кандасов с созданием для них всех необходимых условий в Шымкенте. Теперь же данный масштабный проект активно реализуется в Аршалынском районе Акмолинской области, где кандасы за счет своих средств ведут строительство 1 282 типовых коттеджей для 8 тыс. человек. Такую же инициативу готовы реализовать и в Северо-Казахстанской области.

– Сегодня мы привезли список из 1 861 семьи, или 6 549 человек, готовых переселиться с юга на север страны и приступить к строительству домов за счет собственных средств. Но им нужна поддержка в виде предоставления земельных участков с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой, – отметил в своем выступлении Заутбек Турисбеков.

Итоги совещания подвел руководитель депутатской группы «Өңір» Сената Парламента РК Ерик Султанов.

– Вопрос переселения очень актуален и имеет важное политичес­кое, экономическое, социальное и культурное значение. Уверен, что активное взаимодействие законодательной и исполнительной власти позволит выработать конкретные подходы по решению проблем в этом направлении, – отметил он.

Во второй день поездки сенаторы – члены депутатской группы «Өңір», а также представители Всемирной ассоциации казахов побывали на месте планируемого выделения земельных участков для строительства домов кандасами в микрорайонах «Солнечный» и «Южный» города Петропавловска. Кроме того, они посетили социальные объекты и предприятия, где смогут работать будущие переселенцы.