Перешагивали через упавшую ученицу: давка в школе Талгара попала на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором дети в школе городе Талгара устроили давку в гардеробе. Директору объявили выговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: Kazpravda.kz

Автор видео сообщает, что инцидент произошел в школе №3.

«Школьники перешагивали через упавшую ученицу, выходя из гардеробной. По словам очевидцев, девочка потеряла сознание из-за давки. Случай был прошедшим вечером. После этого случая в школе принято решение заносить куртки в классы, так как в штате нет гардеробщицы», – говорится в посте.

В акимате Алматинской области уточнили, что инцидент произошел 17 ноября в гардеробе школы №3 имени Абая после уроков второй смены.

«В момент случившегося дежурный учитель стоял у выхода, ученица 6-го класса оказалась в середине давки, вследствие чего упала. Ей помогли встать одноклассники и дежурный учитель, ученица в обморок не падала. Девочка чувствует себя хорошо, здоровью и жизни угрозы нет», – заявили в акимате.

По данным ведомства, директору школы Ж. Кумаровой за допущенные упущения в учебно-воспитательной работе объявлен выговор.

Ей поручили усилить работу по обеспечению безопасности обучающихся, организовать информационно-разъяснительную работу с родителями.