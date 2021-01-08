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​Перешагнуть порог достаточности
Александр Вербинин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 января подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», который, в частности, позволит гражданам досрочно снимать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий и оплаты лечения.

В Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Глава государства отметил, что по его поручению был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. По его мнению, данная реформа также станет действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создания стимулов для участия в пенсионной системе.

Согласно вступившему в силу закону, граждане имеют право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

АО «ЕНПФ» отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с реформой.

Кто может воспользоваться возможностью досрочного изъятия пенсионных накоплений?

Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды могут воспользоваться:

– работающие граждане, имею­щие пенсионные накоп­ления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);

– состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%);

– лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные вып­латы.

Какую сумму необходимо оставить на пенсионном счету?

Право на целевое использование пенсионных накоплений предусмотрено для граждан, имеющих на счету сумму, превышающую определенный порог достаточности, который рассчитывается отдельно для каждого возраста (см. таблицу).

Как проверить сумму своих накоплений?

Для реализации права на использование части пенсионных накоплений граждане прежде всего должны проверить свои накопления и убедиться, что сумма, доступная для изъятия, имеется на их индивидуальном пенсионном счету в ЕНПФ.

На корпоративном сайте фонда enpf.kz в личном кабинете, а также в обновленном мобильном приложении ЕНПФ реализована возможность в режиме онлайн проверить информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования.

В личном кабинете на корпоративном сайте фонда и в мобильном приложении доступны два способа авторизации: ввести ИИН и пароль либо использовать электронную цифровую подпись. Также при последующем входе в мобильное приложение можно воспользоваться Touch ID или Face ID, при их наличии на мобильном устройстве. Для удобства пользователь может выбрать язык обслуживания: казахский или русский.

Деньги есть. Что далее?

Те вкладчики, кто после проверки своих пенсионных накоп­лений в ЕНПФ принял решение об использовании части пенсионных накоплений на жилье и⁄или лечение, должны обращаться к уполномоченному оператору. АО «Отбасы банк» будет выполнять функции уполномоченного оператора как по жилью, так и по лечению и принимать заявки граждан в электронном формате на специальном интернет-портале при наличии электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

После рассмотрения документов вкладчика уполномоченный оператор направит электронное уведомление в ЕНПФ для перевода пенсионных накоплений в размере, определенном самим вкладчиком и указанном в его заявке уполномоченному оператору.

Вкладчик также получит право выбора способа уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при выплате пенсионных накоплений (напомним, при перечислении взносов ИПН не взимался). Граждане могут выб­рать отсрочку уплаты ИПН либо оплатить его в полном объеме.

После получения электронного уведомления от уполномоченного оператора ЕНПФ осуществит перевод пенсионных накоплений в течение 5 рабочих дней уполномоченному оператору. В свою очередь уполномоченный оператор в течение одного рабочего дня зачислит накопления на специальные счета вкладчиков.

Пенсионные накопления могут находиться на специальных счетах у уполномоченного оператора не более 45 рабочих дней. В течение этого срока накопления должны быть использованы по целевому назначению либо возвращены в ЕНПФ на пенсионный счет вкладчика.

Таким образом, все обращения граждан по вопросам жилья и лечения будут поступать и рассматриваться уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и отдельного обращения в ЕНПФ со стороны вкладчика не потребуется.

Что означает «передача в инвестиционное управление»?

Согласно закону, граждане также смогут принять участие в управлении своими накоплениями посредством самостоятельного выбора управляющих инвестиционным портфелем (УИП), предлагающих разные инвестиционные стратегии. Эта опция может заинтересовать тех вкладчиков, которые, к примеру, хотели бы увеличить в портфеле долю более доходных, хотя и более рисковых финансовых инструментов.

Для перевода части пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, вкладчик сможет подать заявление в ЕНПФ по форме и с приложением требуемых документов. Подать заявление в ЕНПФ можно будет путем личного обращения в региональные офисы фонда или дистанционно через интернет-ресурс enpf.kz с использованием ЭЦП. Реестр УИП, получивших право на управление пенсионными активами граждан, будет определен Агентством Респуб­лики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. При этом единый учет пенсионных накоплений сохранится в АО «ЕНПФ».

По оценке председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова, по состоянию на 1 декабря 2020 года общий объем пенсионных накоплений, который может быть использован для досрочного изъятия, составляет примерно 2,4 трлн тенге.

В свою очередь первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов в своем обращении к казахстанцам призвал их ответственно подойти к вопросу досрочного изъятия пенсионных денег, напомнив, что главная цель пенсионной системы – накопление денег на обеспеченную старость.

– В целом по трем этим категориям порядка 1 миллиона человек вправе изъять часть пенсионных накоплений. Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что основное назначение пенсионных накоплений – это обеспечение стабильными доходами при достижении старос­ти. Поэтому предлагается всем гражданам взвешенно подойти к вопросу изъятия пенсионных накоплений, с учетом действительности, ситуации и потребности семьи, – отметил он.

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