Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 января подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», который, в частности, позволит гражданам досрочно снимать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий и оплаты лечения.

В Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Глава государства отметил, что по его поручению был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. По его мнению, данная реформа также станет действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создания стимулов для участия в пенсионной системе.

Согласно вступившему в силу закону, граждане имеют право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

АО «ЕНПФ» отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с реформой.

Кто может воспользоваться возможностью досрочного изъятия пенсионных накоплений?

Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды могут воспользоваться:

– работающие граждане, имею­щие пенсионные накоп­ления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);

– состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%);

– лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные вып­латы.