​Перешагнувший век

Год назад мы отметили 100-летие кавалера орденов Отечественной войны I степени и трех – Красной Звезды, боевых медалей, ордена «Құрмет» Сабыргали Кусенова. Выглядел хозяин дома замечательно, как и сегодня. Каждому бы такой уход со стороны детей и внуков! Желая юбиляру долгих лет жизни в здравии, ясном уме и твердой памяти, все же не смели загадывать встречу на будущее. Но год пролетел, как день.

Сабыргали Кусенович, перешагнув век, не удивился: на все воля Всевышнего! И накинув парадный китель, поставив рядом устойчивые «ходунки», приготовился к встрече гостей. С поздравлениями в доме Кусеновых побывали руководители районного акимата, совета ветеранов, общественных организаций и противопожарной службы, где работал до пенсии Сабыргали Кусенович – почетный ветеран МВД и МЧС республики.

– Мне 101 год. Такой возраст у любого народа редкость. Нам всегда говорили: живите на земле достойно и окажетесь в раю. Я не пью, мухи не обидел, жил честно, чтобы за меня не стыдно было детям и внукам, – размышляет ветеран. – У казахов есть пословица: чем тысячу лет в раю, лучше один день на земле. И мне хочется день, а лучше год, пожить еще на белом свете.

Уроженец Западно-Казахстанской области, в 1939 году он был призван в армию зрелым молодцем – ему было 23 года. Служил в Белоруссии, на реке Неман, в одном из дивизионов 152-го корпусного артиллерийского полка. Первый бой принял первого июля 1941 года под Могилевом. А потом были страшные дни отступления с боями на Брянщине, Смоленщине, упорная оборона Москвы, долгожданный перелом фашистского натиска и долгое освободительное наступление на запад – все это есть в его военной биографии.

– Всегда хотелось жить, увидеть родных. Воюя, солдат не ждет за это награды. И никогда не знает на фронте, за что и когда его наградили, – отвечает аксакал на вопрос о трех звездах на правой стороне кителя. – Первый орден получил в 1941-м, второй – в 1942-м в Смоленской области. В 1943 году к первому мая среди многих курсантов наградили и меня.

Он перенес тяжелое ранение. И после госпиталя был направлен на офицерские курсы, после которых с августа 1943 года младший лейтенант командовал взводом, воевал на различных фронтах. В октябре 1944 года в составе 56-й гвардейской дивизии освобождал Ригу. Победу встретил в чине старшего лейтенанта. Война закончилась.

Думал, поедет домой, а служба продолжилась – в 49-м погранотряде Алма-Атинской области, в 699-й гаубичной артиллерийской бригаде. Судьбоносной для него стала дата 19 октября. В 1939 году в этот день он пошел служить в армию. В 1946 году, ровно через семь лет, вернулся в родной поселок, сразу встал на учет в Урдинский райвоенкомат и пошел устраиваться в РОВД, где проработал до середины марта 1952 года, пока не перевели в Караганду. Две трети жизни офицер пожарной охраны связан с Карагандинской областью.

Общаться с Сабыргали Кусеновичем – удовольствие. Доверительность мудреца трогает душу. В иронии над тем, что старцы лучше помнят события 50-летней давности, чем то, что было вчера, аксакал был искренен. У него нет тайн, прятать нечего, всегда жил открыто. У иных людей бывало и по-другому, абсолютно серьезно заключил Сабыргали Кусенович и с хитринкой в глазах начал рассказывать: солдат на фронте возил снаряды и от собственной исключительности раздувался, отвечая на вопросы, какого калибра и куда снаряды доставляет. А когда кто-то полюбопытствовал, женат ли он, солдат строго ответил: «А это военная тайна». И аксакал залился смехом вместе с нами.

По его признанию, раньше думал только о работе. Трудился на совесть в противопожарной службе. Поднял детей, всем шестерым дал высшее образование. Двое из них связали себя с наукой: старшая Куляш – кандидат медицинских наук, младшая Асия – кандидат химических наук. У Сабыргали Кусеновича девять внуков и 13 правнуков. В нынешнем году ожидает еще двух правнуков и праправнука или праправнучку.

– Какой богатый! – восхищаемся родоначальником. Доброе лицо ветерана освещается улыбкой. Он старается быть самостоятельным. Сноха-медик строго следит за его здоровьем. По военной привычке он убирает за собой постель, управляется, как может, когда внук с женой на работе, а правнуки-студенты на занятиях.

– О чем же думается наедине? – спрашиваю Сабыргали Кусеновича.

– О времени, – вздыхает ветеран. – Глаза уже не могут читать. Смотрю новости по телевизору. Везде кризис, кризис. Все твердят: трудное время. Разве? Трудно было в войну, после войны, продовольственные карточки, нищета. А сегодня все есть. Казахстан – самостоятельное государство, страна живет. Есть еда, одежда, крыша над головой, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но повторения 1990-х нет. О нас, фронтовиках, тоже не забыли, третий год, как освободили от коммунальных услуг. Спасибо Президенту.

Без гостинца аксакал не отпустил. Племянница Бахыт вручила на дорогу бауырсаки. Сабыргали Кусенович, провожая, с грустью посмотрел в окно. Весна не скоро, но желания и во втором веке жизни у него такие же, как в первом – жить.

– Мечтаю о том, как выйду на улицу. Наведу порядок во дворе, вместе с детьми посажу что-то в огороде. Это радость...