Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства РК поручил пересмотреть порядок финансирования регионов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Перед Правительством стоит задача результативной реализации поручений Главы государства. Для этого необходимо кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений. Также необходимо проработать вопросы облегчения порядка государственных закупок для регионов", – отметил Смаилов.

По его словам, для организации оперативной работы по формированию новых областей Миннацэкономики было поручено в недельный срок внести проект соответствующей дорожной карты. Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что в нынешний непростой период важно обеспечение продовольственной безопасности.

"Все принимаемые меры должны оказывать сдерживающий эффект на рост цен. Народ ждет от нас этого. Также по прогнозам в некоторых регионах возможно малое количество осадков. В связи с этим приняты необходимые решения. Следует держать на особом контроле вопросы водообеспечения. Мы не должны допустить дефицита кормов, как было в прошлом году. Поручаю акиматам в текущем году увеличить посевные площади под кормовые культуры. Вместе с тем Министерству сельского хозяйства и акиматам необходимо широко информировать общественность о ходе посевных работ, наличии социально значимых продуктов", – заключил Алихан Смаилов.