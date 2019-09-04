Общество
Пересмотреть цели и задачи Национальной экспортной стратегии призывают депутаты Мажилиса
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса РК Айкын Конуров призвал Правительство пересмотреть цели и задачи Национальной экспортной стратегии. Соответствующий запрос в адрес Премьер-министра он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

По словам мажилисмена, оптимальный вариант – сосредоточиться на экспорте продукции средних и высоких переделов, а также высокотехнологичных товаров.

"Мы считаем, что принимаемые меры по увеличению несырьевого экспорта пока не приносят ощутимого эффекта. В стратегии поставлена цель к 2022 году выйти на объем экспорта несырьевых товаров и услуг в размере 31,8 миллиарда долларов. Это амбициозный план, учитывая, что по итогам прошлого года данный показатель составил 23 миллиарда долларов. Между тем, в самой экспортной стратегии признается, что в общей массе такой продукции свыше 90% составляют промежуточные товары, преимущественно низкого передела: нефтепродукты, черные металлы, цветные металлы, уран", – отметил Айкын Конуров.

По его словам, экономический эффект от такого экспорта мало чем отличается от поставок сырья и слабо работает на повышение устойчивости национальной экономики.

"Нарастить за три года экспорт несырьевых товаров еще на 9 миллиардов долларов вполне возможно, если за это время увеличатся производство и цены в металлургии, добыче урана и грузовой транзит. Экспортная выручка, безусловно, вырастет, также, как и отчисления в бюджет. Но повлияет ли это на увеличение устойчивости национальной экономики, приведет ли к созданию новых рабочих мест? Очень ограниченно", – считает депутат.

Он подчеркнул, что цель национальной экспортной политики должна заключаться не в том, чтобы нарастить общий вал поставок, а улучшить их структуру, сформировать новые источники экспортной выручки, независимые от скачков мировых цен на нефть и металлы, повысить занятость населения.

"По нашим данным, за прошлый год экспорт по товарной группе "машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты" составил 719 миллионов долларов. В общем объеме отечественного экспорта данный показатель едва превышает 1%", – констатировал Айкын Конуров.

Напомнив, что для продвижения казахстанского экспорта государство выделяет на трехлетний период 500 миллиардов тенге, депутат констатировал , что при этом весь объем экспорта товаров высокого передела составляет порядка 842 миллиардов тенге.

"Если сопоставить, то на поддержку ассигнуется, мягко говоря, немало. При этом Правительство еще намеревается открыть за рубежом сеть торговых представительств. Кто гарантирует, что эти квазигосударственные структуры смогут найти ниши для казахстанской продукции высоких переделов?" – задался вопросом мажилисмен.

Айкын Конуров подчеркнул, что реальные объемы экспорта, нуждающегося в поддержке, гораздо скромнее, и составляют не десятки миллиардов долларов, а пока что сотни миллионов.

"Поэтому логично было бы не "размазывать" бюджетные средства по поддержке всего экспорта, а выбрать 2-3 отрасли, где есть перспективные зарубежные рынки, мультипликативный эффект для экономики, и вывести их на качественно новый уровень. При этом помогать нужно не на стадии продаж, а еще на стадии организации производства. Если эта модель окажется рабочей, затем можно ее применять к другим отраслям, шаг за шагом расширяя круг экспорториентированных направлений. Стратегия "медленная", но это лучше, чем продолжать тратить средства на "общую" поддержку и погоню за цифрами", – отметил депутат.

Популярное

Все
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Голос разума
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Общество
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Общество
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или …
Общество
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – …
Общество
Разжигающие национальную рознь не могут быть освобождены от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]