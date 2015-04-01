Перестановки в правлении Свежий выпуск 650 Ада ДЕМИНА

Об этом проинформировала пресс-служба банка. Как отмечается в сообщении, Нина Жусупова, занимавшая должность председателя правления более 12 лет, а также входившая в совет директоров, продолжит свою работу в качестве члена СД. Остальной состав правления банка остался без изменений.

Совет директоров также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в мае 2015 года для рассмотрения вопроса об избрании нового члена совета директоров.