Перестанут ли маслихаты считаться «карманными»?
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Асель Муканова
Ключевое звено местного самоуправления – маслихаты, поэтому изменение принципов их формирования имеет большое значение. Недавние выборы в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы проходили по смешанной
мажоритарно-пропорциональной системе, а в маслихаты районов и городов – полностью по мажоритарной. Это позволило ввести в представительные органы узнаваемые лица и закрепить их персональную ответственность за предвыборные обещания.