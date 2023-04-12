Перестанут ли маслихаты считаться «карманными»?

Но удалось ли добиться качественного обновления состава маслихатов? Оживят ли их работу независимые кандидаты? Какие еще нужны изменения, чтобы данные органы перестали считаться «карманными»? Об этом размышляют эксперты.

Повысить

статус и влияние

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК

На самом деле для маслихатов нынешняя избирательная система совсем не новая. До выборов 2021 года они избирались по мажоритарной системе, причем на 100%. И только в прошлый электоральный период, один из самых коротких в истории, действовала система пропорциональная.

Обезличенные местные представительные органы за столь короткий срок не успели сформировать собственные индексы доверия. Кроме того, частично потребность в персонализированном голосовании была закрыта праймериз правящей партии.

Поэтому здесь все традиционно, за исключением обновленного партийного поля. А вот децентрализация власти в совокупности с новой бюджетной политикой должна повысить статус и влияние маслихатов в регионах.

Постепенно в результате анализа государственных функций происходит их перераспределение: от центра – в регио­ны, от государственных органов – в конкурентную среду. Однако мало передать функции, полномочия и компетенции. Важно, чтобы местные органы управления имели достаточно средств для реализации решений.

Сейчас внедрены бюджеты четырех уровней – от центра до села. Постепенно в местных бюджетах увеличивается чис­ло налогов и обязательных платежей. Растут трансферты общего характера. Это не только расширяет возможности, но и налагает дополнительную ответственность.

Качественный состав маслихатов, безус­ловно, обновился, в среднем на 70% по стране. Больше – нерационально, потому что у представительных органов тоже должна быть институциональная память, чтобы запустить работу с первых дней.

Независимые от партий кандидаты, несомненно, оживят работу местных представительных органов, усилят обратную связь с избирателями в округах, будут на передовой коммуникаций с населением. Возможно, смогут решать локальные проб­лемы, повысят культуру политических дебатов, вовлекут маслихаты в публичную политику. Но повлиять на принятие масштабных решений им в одиночку будет сложно. Ведь есть сила большинства, и, только убедив это самое большинство в своей правоте, можно изменить ход голосования.

Что касается неформальных лидеров и гражданских активистов, то ждать их массового прихода в политику было преж­девременно. Хотя мы видим, что общественников среди депутатов в этот раз оказалось довольно много.

Электоральная кампания – дело непрос­тое и недешевое. Люди выдвигались по одномандатным округам и обозначали свою партийную принадлежность для того, чтобы опираться на ресурсы и аппарат партии. Самовыдвиженцам же приходилось искать средства для организации кампании самостоятельно. А это содержание штабов, выезды, медиасопровождение, агитационные материа­лы... Не у всех активистов, которые не имеют поддержки в лице собственного бизнеса или спонсоров, имелась такая возможность.

При этом общественный бэкграунд и поддержка зачастую ограничивались социальной сетью, которая, как правило, не голосует. Или профессиональной средой кандидата, где у него высокий авторитет, но которая значительно уже избирательного округа.

Было много разочарований. Поэтому запрос на политический реванш в следующей электоральной кампании окажется высоким.

Если говорить о современной роли мас­лихатов, то их усиление произошло еще в начале прошлого созыва. Появились освобожденные председатели двух пос­тоянных комиссий.

Это очень важно, ведь депутаты мас­лихатов – люди не освобожденные. По своему опыту руководства постоянной комиссией областного маслихата двух созывов скажу, что это большая дополнительная нагрузка для работающего человека.

Два года, как депутатов начали обучать по программам Академии государственного управления. Тоже очень важный шаг. Компетенции работы в представительном органе не самые простые, их нужно формировать. И не только методом проб и ошибок.

Что предстоит сделать? Сейчас в Мажилис зашел проект закона о местном самоуправлении. Над ним надо будет работать.

Что касается расширения функций маслихатов, то их и сегодня достаточно. Самое главное – они могут влиять на бюджеты. А полноту и качество их реализации отчасти может и должен обеспечивать сильный аудиторский орган – ревизионная комиссия. При обеспечении ее полной независимости от местных исполнительных структур и привязке к маслихатам уровень влияния и профессионализм последних значительно повысится.

Важный вопрос – гражданская активность. Сегодня мы преодолеваем некоторый политический инфантилизм, по инерции отрицая свое влияние на выборы, не участвуя в процессах принятия решений. Хотя такие механизмы уже есть.

Во-первых, нужно начать с голосования. Человек, который голосовал, даже если победил не его кандидат, имеет право спросить с депутата.

Во-вторых, вся работа маслихатов сейчас проходит в режиме онлайн. Традиционными становятся общественные слушания и публичные обсуждения. Есть законом установленные обязательства депутата встречаться с избирателями. Но трансляцию заседаний нужно смот­реть, в слушаниях – участвовать, а на встречи – приходить. Вовлеченность и заинтересованность должны быть взаимными.

Доверие граждан –

важный ресурс

Слямжар Ахметжаров, руководитель отдела изучения электоральных процессов КИСИ при Президенте РК

Введение смешанной избирательной системы в совокупности с процессом децентрализации власти окажет позитивное воздействие на институт мас­лихатов. С одной стороны, избрание в местные представительные органы кандидатов-самовыдвиженцев по одномандатным округам повышает ответственность депутатов перед своими избирателями. Теперь при невыполнении предвыборных обещаний избиратели могут отозвать мандат депутата.

С другой стороны, в рамках децентрализации власти маслихаты получают более высокий уровень независимости, в том числе в вопросах формирования местных бюджетов. Благодаря реализации четвертого уровня бюджета доходы местной власти формируются из налоговых поступлений, различных плат, штрафов, доходов от коммунального имущества.

Безусловно, появление независимых кандидатов в маслихатах окажет позитивное воздействие на деятельность местного представительного органа. Среди нового депутатского корпуса немало лидеров общественного мнения, которые всегда открыты для обратной связи и сотрудничества с гражданскими активистами и местными организациями. Неформальные лидеры могут выступать в качест­ве посредников между депутатами и населением, помогать привлекать общественное мнение к проблемам и вопросам, которые рассматриваются на заседаниях маслихата.

Чтобы повысить доверие граждан к мас­лихатам, нужно принять ряд мер. Важно обеспечить прозрачность, проводить открытые слушания и обсуждения важных вопросов, а также предоставлять информацию о работе маслихатов и их решениях.

Одной из возможных мер повышения прозрачности является онлайн-видеотранс­ляция заседаний и слушаний маслихатов на электронных ресурсах. Кроме того, необходимо проводить образовательные программы и кампании, направленные на повышение осведомленности граждан о роли маслихатов в государственном управлении и о важности их участия в процессе принятия решений.

В число основных функций маслихата входят вопросы утверждения проектов местного бюджета, регулирования земельных отношений, утверждения сос­тава акиматов, участие в выборах сенаторов. До недавнего времени, по мнению ряда экспертов, порядок формирования маслихатов по партийным спискам не позволял данному институту в полной мере представлять интересы местного населения. Политические партии, заручившись поддержкой избирателей, сами определяли, кого из кандидатов по партийному списку номинировать в маслихаты.

Однако с введением смешанной модели голосования у граждан появилась возможность выбирать конкретных депутатов. Тем самым усиливается связь между депутатами и гражданами.

Вместе с тем, как мы знаем, в условиях смешанной избирательной системы, 50% депутатов региональных маслихатов и 100% депутатов районных маслихатов были избра­ны по мажоритарному методу. Данный подход в формировании маслихатов затрудняет соблюдение гендерного и возрастного баланса, а также наличия представителей разных профессий и социальных страт общества среди депутатского корпуса.

Поэтому в преддверии следующего электорального цикла целесообразно рассмотреть механизмы внедрения гендерной, возрастной и других видов квот для депутатов маслихатов. Реализация данной инициативы позволит сделать местные представительные органы более инклюзивными.

Большое значение имеет активность самих граждан. Если они участвуют в общественной жизни, высказывают мнения и предлагают идеи, это может помочь маслихатам лучше понимать нужды и проблемы избирателей и принимать решения, ориентированные на благо людей.

Кроме того, гражданская активность может способствовать усилению ответственности маслихатов перед избирателями. Если граждане активно следят за их работой, обсуждают решения и высказывают оценки, это поможет осознать важность работы и ориентироваться на интересы избирателей.

Активный житель – ответственный депутат – работающий акимат

Владислав Сергеев, депутат маслихата города Астаны

То, что нынче маслихаты областных центров и столицы сформировались по формуле «50 на 50», однозначно даст хороший импульс активизации и усилению их работы. Формирование же только по партийным спискам сопровождалось фактором размытости ответственнос­ти, когда в принципе депутат мог сослаться на то, что не закреплен за тем или иным участком или округом.

Теперь Астана разделена на 17 округов, и жители при необходимости могут обратиться к тому или иному депутату в зависимости от места проживания. И депутат, избранный от округа, не может сослаться на некую партийную программу, где он закреплен за определенными тезисами. Этот участок – его ответственность, что однозначно хорошо и для горожан, и для повышения активности депутатского корпуса.

Очень важно, как выстраивается работа каждого маслихата в отдельности. Да, существуют основные параметры для всех, но то, как реализуется процесс рассмотрения бюджета, утверждения тех или иных программ, в большей степени зависит от конкретного депутатского корпуса.

По опыту двух лет моей предыдущей работы депутатом маслихата и председателем бюджетной комиссии хотелось бы сказать о том, что нам удалось системно выстроить процедуру рассмотрения бюджета. Если раньше проект мог прийти в очень сжатые сроки, в укрупненных стать­ях, и до конца не было понятно, на что расходуются средства, то за два года нам удалось наладить такой алгоритм, когда все депутаты имели представление, на что идут деньги, по каким статьям, на какие конкретно объекты, и понимали эффективность либо неэффективность расходования средств, необходимость их перераспределения.

Процедура рассмотрения в прошлом году длилась уже один-два месяца, а не несколько дней. На комиссиях в разрезе каждого блока мы заслушивали руководителей управлений, и в итоге получался хороший бюджет, ориентированный на проблемы, которые озвучивали жители.

Важным залогом эффективности работы любого маслихата является открытость. Об этом говорил и Президент на первом заседании Мажилиса VIII созыва. Нужно идти к открытос­ти процесса обсуждения, принятия решений, вводить трансляции на телевидении, в соцсетях. Это позволит интересующимся людям, активным жителям понять, куда и как распределяются средства, кто из депутатов какую позицию при этом озвучивает.

Чем прозрачнее, тем меньше у людей будет возникать вопросов. Открытость и транспарентность принятия решений позволит нивелировать понятие «карманных» маслихатов. Люди будут видеть, какую позицию занимают депутаты, и это будет накладывать определенную ответственность на каждого из них, ведь мнение общественности важно для любого политика.

К сожалению, у нас не до конца сформировано понимание роли и миссии мас­лихатов. Многие считают: если строится детская площадка или ремонтируется улица – это заслуга акимата. Но вопрос выделения денежных средств и определения приоритетности – сколько дворов, какие именно – это как раз задача депутатского корпуса. Нужно понимать, что проблемы решаются только в результате совместной работы депутатов маслихата, жителей и акимата, а не только усилиями исполнительной ветви власти.

В то же время, каким бы трудоспособным ни был депутат, не всегда у него находится время разобраться в той или иной проблеме.

На мой взгляд, эффективного решения проблем на местах позволяет дос­тичь формула «активный житель – ответственный депутат – работающий акимат». Думаю, со временем люди начнут понимать, что важно не просто «нагрузить» маслихат и акимат, а быть самим вовлеченными в процесс. Пока, к сожалению, жители активны только в соцсетях и домовых чатах.

Первичный уровень участия виден на примере ОСИ. Это твой дом, твой двор и твое соучастие как показатель твоей активности как гражданина. Но практически все председатели ОСИ, с которыми мне удалось встретиться в период агитационной кампании, а их более ста, говорят о том, что на собрания в лучшем случае приходит 10–20 человек из 100–200, а то и более квартир. Поэтому нужно повышать активность жителей в работе таких общественных институтов, как ОСИ и общественные советы.