Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области

В Мангистауской области полиция задержала шестерых человек за покушение на убийство двух парней в кафе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции покушение на двух молодых мужчин готовились из хулиганских побуждений.

«Сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Актау установлены и задержаны 6 подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в ДП.

Инцидент произошел 12 ноября. В Мангистаускую областную больницу из кафе "WOW" были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.