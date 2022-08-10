Происшествия
Стрельба в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск

Подозреваемые в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаше Алматинской области объявлены в розыск с санкции суда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Департамент полиции Алматинской области разыскивает:

– Козыбаева Гани Муратұлы, 1991 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство", пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия";

– Тыныштыкова Аскара Жаныбекұлы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК "Покушение на убийство", по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия";

– Шокенова Серикбола Муратбековича, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия";

– Аукенова Нурсултана Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о разыскиваемых, полицейские просят сообщить по телефонам: +7 701 500 08 47, +7 700 200 07 88, +7 702 717 77 17, +7 707 738 78 78, +7 72770 2 26 02 или 102.

Ранее сообщалось, что 4 августа около 16:20 час. в больницу села Узынагаш Жамбылского района с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

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