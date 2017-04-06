​Перестреляли...

Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

На территории области обитает две популяции сайги: устюртская и бетпакдалинская. Первая с давних лет, мигрируя, уходит обычно с севера на юг в Узбекистан и там зимует. Вторая в основном находится на территории Казахстана. Увы, факты браконьерства на степную антилопу между тем фиксируются везде. Об этом свидетельствуют результаты авиаучета, который проводится регулярно специалистами областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства совместно с представителями Казахской ассоциации биоразнообразия и РГКП «ТОО «Охотживпром». Если в 2013 году численность сайги только устюртской популяции на территории регио­на была 5 400 голов, то в 2014-м она упала до 1 700. То есть сайга на грани истребления.

Прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области Шынгыс Әбілқайыров приводит такие цифры: в 2015 году зарегистрировано 26 фактов незаконной охоты на сайгаков, в 2016-м – 14, а уже в текущем году зарегистрировано 2 факта отстрела. Так, в Иргизском районе в местности Атанбас были задержаны трое жителей Кызылординской области, которые на автомашине незаконно отстреливали сайгу. Нанесенный ущерб составил более 1 млн тенге. Осенью прошлого года в Миялынском сельском округе Байганинского района задержаны двое жителей Мангистауской области, которые на мотоцикле «Урал» незаконно отстреляли сайгу-рогача, самку и молодняк. Ущерб оценивается в 3 млн тенге. По данному факту один из браконьеров приговорен к 3 годам лишения свободы, второй – к 3 годам 11 месяцам с конфискацией имущества и с полным возмещением ущерба.

Впрочем, таких случаев наказания не единицы, но в степях убийц антилоп меньше от этого не стало. И причины, скорее, кроются в следующем. Специализированной природоохранной прокуратурой области в прошлом году, к примеру, в ходе проверок выявлены факты отсутствия эффективной работы в борьбе с браконьерством со стороны местных исполнительных, уполномоченных гос­органов, а также в деятельности субъектов охотничьих и рыбных хозяйств. В частности, работа по выявлению и пресечению фактов сбора, скупки, перевозки и продажи незаконно добытой бра­коньерами продукции органами внутренних дел проводится из рук вон плохо. Нет должной работы и со стороны профильных ведомств по обеспечению охраны и воспроизводства животного мира, контролю за выполнением пользователями договорных обязательств.

Наблюдается низкий уровень профессиональной подготовки инспекторов РГУ «Иргиз-Тургайский государственный природный резерват» и РГКП «ПО «Охотзоопром». Отсюда и слабая выявляемость правонарушений в сфере браконьерства и со стороны егерских служб приписных охотничьих хозяйств. Результаты этих проверок, кстати, в июне 2016 года были вынесены на рассмотрение координационного совета области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием представителя Генеральной прокуратуры, заинтересованных министерств, а также госорганов соседних областей.

На резкое снижение численнос­ти степной антилопы повлиял, как отметили в специализированной природоохранной прокуратуре, и массовый падеж в период с 18 мая по 5 июня 2015 года. Общее количество погибших сайгаков в Иргизском и Айтекебийском районах области составило тогда 10 541 голову. Соответствующими научными организациями и службами были проведены мероприятия с использованием измерительных приборов и оборудования по отбору проб для дальнейшего исследования. По официальной версии, установлен диагноз – пастереллез, который и явился причиной гибели животных.

