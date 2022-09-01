Перестройка отношений в триаде "гражданин – бизнес – государство"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии третьей сессии Парламента РК VII созыва, рассказал, какие меры поддержки экономики будут реализовываться в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Системная поддержка предпринимательства. Здесь в первую очередь необходимо запустить полноценное регулирование с «чистого» листа. Это поручение волокитится уже два года. Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы. В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года. Далее – при оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям», – пояснил Президент.

Базовыми критериями для такой помощи, по его словам, станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений.

Также, подчеркнул Токаев, будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.

«Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена. Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон о государственных закупках», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.