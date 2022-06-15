Перетянули всех

В Петропавловске прошла сетевая спартакиада сотрудников Назарбаев Интеллектуальных школ (NIS). Хозяева добились победы в перетягивании каната.

В этой веселой национальной игре участвовали по шесть игроков от каж­дой сборной. Хозяева поля заняли первое место. Команда из Нур-Султана завоевала второе, из Кокшетау – третье место.

В спортивных состязаниях по волейболу, шахматам, тогызкумалаку и настольному теннису принимали участие сборные команды Назарбаев Интеллектуальных школ физико-математического направления городов Алматы, Кокшетау, Нур-Султана, Уральска, Тараза, химико-биологического направления – Караганды и Петропавловска, а также команда сотрудников средств массовой информации Северо-Казахстанской области.

В общекомандном зачете сборная Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы заняла третье место. На второе место поднялась сборная Петропавловска. Кубок победителя достался международной школе Нур-Султана.