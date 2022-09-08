Перевалила жатва за экватор

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Как живет Аулиекольский район после крупного пожарища, увидели корреспонденты «КП»
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За решеткой оказались два шымкентских предпринимателя, незаконно реализовывавшие мазут в особо крупном размере
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Новый рекорд Гиннесса
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Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
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В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
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Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
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Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
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Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
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