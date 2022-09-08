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Перевалила жатва за экватор
Рысбек Жантыкеев

Уборочная страда в зерносеющих регионах проходит успешно. По состоянию на 7 сентября убрано порядка 50% площадей с зерновыми культурами.

По информации выступившего на брифинге в СЦК вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека, общая площадь зерновых культур по стране составляет 16,1 млн гектаров. В целом же сельскохозяйственные культуры возделывались на площади 23,4 млн га.

На сегодняшний день убрано 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 57,8% от имеющихся площадей. При средней урожайности 12 центнеров с гектара намолочено 11,2 млн тонн зерна. В уборочных работах задействовано 147,7 тыс. тракторов, 38,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 13,3 тыс. жаток, 73,4 тыс. тракторных прицепов.

В рамках реализации поручений Президента страны к началу уборочной проработан механизм льготного кредитования аграриев для приобретения сельхозтехники с привлечением средств АО «Жасыл даму». На эти цели было направлено 40 млрд тенге.

С 5 августа осуществляется прием заявок фермеров, желающих воспользоваться льготной программой. На сегодняшний день зарегистрированы 874 заявки.

Для своевременного проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям было выделено 423,5 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Это на 27 тыс. тонн больше прошлогоднего объема. В течение июля и августа все регио­ны страны получили согласно квотам утвержденные объемы солярки. В настоящее время заключаются контракты на поставку фермерам топлива в сентябре.

По республике цена одного литра солярки для аграриев составила 203 тенге, что на 15–20% ниже рыночной. В целом поставки топлива на нужды уборочной кампании проходят в плановом режиме. По распоряжению Премьер-министра создана комиссия по обеспечению ГСМ внутреннего рынка страны.

Ведется постоянный мониторинг готовности элеваторов к приему нового урожая. Общая емкость имеющейся в стране инфраструктуры по хранению зерна составляет 29,1 млн тонн. В том числе на хлебоприемных предприятиях – 12,6 млн тонн. Имеющиеся мощности позволяют сохранить новый урожай и зерновые ресурсы, оставшиеся с минувших лет.

Прогнозный объем валового сбора зерновых по республике ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – 13,4 млн. В стране имеется переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн. Ожидаемый урожай и уже имеющиеся запасы зерна позволяют надеяться на полное обеспечение внутренней потребности республики в хлебе и сохранении торговых позиций республики на традиционных зерновых рынках.

Представители Министерства сельского хозяйств прокомментировали ситуацию в аграрной отрасли, пострадавшей от пожаров в Костанайской области. Площади с зерновыми культурами в этом регионе не пострадали. В случае выявления таких фактов нанесенный фермерам ущерб будет компенсирован государством в рамках действующего законодательства о чрезвычайных ситуациях в стране.

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