Переводить детей из школы в школу отныне можно в любое время

Ранее это было возможно только в каникулярный период, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казахстане снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул, сообщает Минпросвещения.

«Согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства», - говорится в сообщении.

Как уточняется, с 1 апреля по 31 августа принимаются заявки для поступления в первый класс. Родители могут подать документы на веб-портале электронного правительства egov.kz. В лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.