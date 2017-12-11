Перевозивший польских туристов автобус подорвали под Львовом
В Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими номерами, который перевозил туристов из Польши, сообщает Lenta.ru со ссылкой на областную администрацию.
"Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает следственно-оперативная группа", – пояснили в администрации.
Там также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев на родину.
Как сообщило управление Нацполиции в Львовской области на своей странице в Facebook, "неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN".
При этом, как уточнил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автобус был поврежден "неизвестным взрывным устройством".
Глава МИД Украины Павел Климкин уже назвал инцидент "провокацией" в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды, который должен состояться 13 декабря.
"Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу – не получится!", – написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
Польские политики неоднократно высказывались против героизации украинских националистов и призывали Киев изменить государственную идеологию. 8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве – "очень недобрый знак с украинской стороны" в отношении Польши.