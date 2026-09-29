Перевозки зерна заметно увеличились в Казахстане

Фото: Минтранспорта

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов на заседании Правительства доложил о мерах по обеспечению бесперебойной логистики и транспортировки сельскохозяйственной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

«Для перевозки нового урожая подготовлены необходимые вагоны и локомотивы. В настоящее время имеется 16,9 тыс. зерновозов, 17,8 тыс. крытых вагонов и более 2 тыс. локомотивов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом парк увеличен. Имеющегося подвижного состава достаточно для обеспечения перевозок зерна в полном объеме, а при необходимости имеются и дополнительные возможности для увеличения объемов перевозок», — доложил Жанибек Тайжанов.

По информации вице-министра, за 8 месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема на экспорт направлено 7,2 млн тонн, а внутри страны перевезено 2,1 млн тонн.





Рост зафиксирован по направлениям:

в страны Центральной Азии на 37%,

в Китай – на 34%,

через российские порты – на 9%,

в Афганистан объемы выросли в 4,4 раза, достигнув 655 тыс. тонн.