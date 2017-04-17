​Перезагрузка аграрного сектора

О новых правилах субсидирования, изменениях в законодательство и деятельности Центра трансферта и коммерциализации агротехнологий шла речь на очередном заседании Совета по аграрной политике.

В целях реализации Госпрограммы развития АПК Министерством сельского хозяйства внесены изменения и дополнения в 8 правил субсидирования, исключены 11 видов неэффективных субсидий, внесены изменения в нормативы 39 видов субсидий.

Как сообщил вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, изменения направлены на увеличение количества получателей государственной поддержки в 7,5 раза. В том числе в три раза увеличивается охват откормочных площадок. К примеру, при приобретении племенного крупного рогатого скота за голову полагается возмещение в размере 150 тыс. тенге. В предыдущих правилах субсидирование племенного и пользовательского скота проходило на равных условиях.

Следующее изменение коснулось возмещения затрат сельхозкооперативов. Так, государство возмещает 20 тыс. тенге за голову КРС, проданного кооперативом. За 1 л молока, сданного на переработку, возмещается 10 тенге, за голову мелкого рогатого скота – 1 500 тенге. Кроме этого, субсидируются затраты на приобретение кормов в сумме 20 тыс. тенге за тонну. Однако это не означает, что фермеры, не вошедшие в кооперативы, останутся за бортом. Хозяйства, в которых более 30 голов КРС, будут получать от государства по 15 тенге за литр молока. При содержании более 400 голов литр молока субсидируется по 25 тенге.

Сократить сроки рассмотрения заявок в среднем в 2,5 раза (с 18 до 7 дней) позволит автоматизация выдачи субсидий. К тому же это снизит коррупционные риски.

К новым видам можно еще добавить племенное козоводство. Появились нововведения и в рыбном хозяйстве. В рамках Госпрограммы развития АПК будет субсидироваться товарное рыбоводство, в частности приобретение зародышей рыбы или соответствующего оборудования.

Вице-премьер обратил внимание участников заседания на то, что значительно расширен спектр инвестсубсидий. С текущего года сельхозкооперативам возмещается 50% от затрат на покупку нужной техники. Такого раньше не было. Аскар Мырзахметов подчеркнул, что такая мощная поддержка объясняется необходимостью решения задач, поставленных Главой государства по становлению АПК в качестве нового драйвера экономики страны.

Вторым вопросом на совете рассмот­рены предложенные изменения в законодательство и меры по оптимизации значительного количества нормативных правовых актов.

В соответствии с Планом законопроектных работ Правительства РК в текущем году предусмотрена разработка закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам агропромышленного комплекса». Предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 кодексов и 25 законов РК.

Основные изменения коснутся меморандумов между МСХ и местными исполнительными органами по воп­росу диверсификации структуры посевных площадей, совершенствования законодательства в области семеноводства, фитосанитарного законодательства, законодательства в области лесного хозяйства и животного мира.

Планируется введение механизма оперативного реагирования при выявлении очагов распространения карантинных объектов, ранее не зарегистрированных на территории Республики Казахстан.

– Для решения имеющихся проб­лем с централизованной поставкой ушных бирок для идентификации животных планируется передать функцию по их приобретению в компетенцию акиматов. Данные изменения положительно скажутся на своевременном проведении идентификации животных и ветеринарных мероприятий на мес­тах, – отметил Аскар Мырзахметов.

Законопроектом также предус­мат­ривается внедрение генетической паспортизации маточного и ремонтно-маточного стада осет­ровых видов рыб, которая необходима для подтверждения субъектами рыбоводства легальности их происхождения.

Вице-премьер подчеркнул, что это позволит пресечь возможность реализации незаконно выловленных осетровых видов рыб из естест­венных водоемов под видом искусственно выращенной рыбы. Планируется внедрение автоматизированной системы учета рыбы и рыбной продукции. Сегодня правовые механизмы по отслеживанию этого оборота практически отсутствуют, что не дает возможности пресечь теневой бизнес.

Новая система позволит вести сбор и обработку информации о деятельности рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций. В «сеть» также попадут предприятия, занимающиеся добычей, закупом, искусственным выращиванием рыбы, оптовой и розничной реализацией, экспортом и импортом. Таким образом, можно будет отслеживать всю цепочку движения рыбы – от водоема до прилавка. Для этого вносятся необходимые изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, Закон «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

При этом предлагается ужесточить наказание за незаконную охоту, незаконную ловлю рыбы и незаконную порубку леса. С этой целью эти противоправные дейст­вия будут квалифицироваться по категории средней тяжести и тяжких преступлений с последую­щей конфискацией имущества, ставшего орудием лова и объектом преступления. Сегодня они относятся к прес­туплениям небольшой тяжести.

Кроме того, в ходе заседания была презентована деятельность Центра трансферта и коммерциализации агротехнологий, который определен оператором по трансферту передовых зарубежных технологий и привлечению иностранных инвестиций в АПК РК.