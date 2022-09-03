Перезагрузка госуправления сформирует компактный аппарат Правительства — глава МНЭ

Кабмин рассмотрел меры по реализации Послания Президента «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», озвученное им 1 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В Послании Глава государства поставил конкретные задачи по обеспечению перезагрузки всех сфер государства и общества, в том числе проведения ключевых социально-экономических реформ.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, выступая с докладом на заседании Правительства, обозначил 3 основных направления, по которым ведомство будет проводить работу в рамках исполнения поручений президента.

1. Новая экономическая политика;

2. Развитие реального сектора;

3. Перезагрузка государственного управления.

Как известно, в настоящее время износ коммунальных сетей составил почти 60%, в том числе по электроэнергетике, водоснабжении, водоотведении. В связи с этим в области естественных монополий требуются реальные реформы.

Предлагается совершенно новая концепция регулирования сферы естественных монополий — «тариф в обмен на инвестиции». В рамках данной реформы предлагается:

- увеличение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества;

- повышение уровня заработной платы работников сферы естественных монополий и общественно-значимых рынков;

- осуществление дальнейшего регулирования путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий;

- увеличение инвестиционных вложений за счет перераспределения доли затрат собственников имущества при сохранении определенной доли дохода;

- постепенный отказ от перекрестного субсидирования тарифов за счет выравнивания уровня тарифов между группами потребителей;

- сокращение показателей износа сетей.

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, предусматривающий кардинальный пересмотр налогового администрирования, цифровизацию процедур исполнения налоговых обязательств.

«Также будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению «налога на роскошь», — сказал Куантыров.

В настоящее время проводится работа по разработке Концепции налоговой политики до 2030 года. Срок принятия запланирован до конца текущего года. Подходы, заложенные в Концепции, будут основой для нового Налогового кодекса.

Новые задачи, поставленные Президентом, будут логическим продолжением работы, связанной с дебюрократизацией бюджетного планирования и совершенствованием межбюджетных отношений. Поэтому разработка нового Бюджетного кодекса, который будет включать положения Концепции управления госфинансами и другие актуальные вопросы, даст новый импульс для обеспечения эффективной и бережливой бюджетной политики.

Новый Бюджетный кодекс будет основан на действующей бюджетной системе и включать нововведения по следующим основным направлениям:

- упрощение бюджетных процедур;

- закрепление основополагающих норм о предельных параметрах бюджетной политики и др.;

Предлагается интегрировать положения законопроекта по дебюрократизации бюджетного процесса в новый Бюджетный кодекс.

В целях внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности проводится масштабная работа по пересмотру регуляторных актов, содержащих обязательные требования для бизнеса.

«Госорганы из 29 сфер деятельности субъектов предпринимательства завершили анализ в 6 сферах. По итогам анализа выявлено более 21 тысячи требований, из которых порядка 16,5% не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. Они будут отменены или пересмотрены. Работа по остальным отраслям продолжается в соответствии с планом-графиком и будет завершена до конца 2023 года», — сказал глава Миннацэкономики.

По повышению эффективности механизма ГЧП и обеспечению прозрачности заключения договоров Министерством национальной экономики разработаны соответствующие поправки в закон о ГЧП. Предлагается предусмотреть возможность определения частных партнеров только на основе конкурсных процедур с использованием единого портала ГЧП, инициирования проектов ГЧП на основании перечня социально-экономических задач, исключения компенсации инвестиционных затрат при реализации сервисных контрактов. Это способствует исключению возможности обхода процедур госзакупок и усиление антикоррупционного контроля.

Принятие поправок планируется в рамках проводимой законотворческой работы на текущий год.

В рамках повышения эффективности управления в квазигосударственном секторе будут пересмотрены задачи (в том числе подходы по инвестированию), стратегия, портфель и структура владения «Самрук-Казына». Данная работа будет проведена с учетом разграничения квазигоссектора и распределения функций.

Будет продолжена приватизация активов Фонда «Самрук-Казына», в том числе через механизм «Народного IPO». Список компаний, выводимых на IPO, расширяется.

В рамках Послания отмечено, что намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы госуправления. В рамках новой административной реформы Министерством национальной экономики будет проведена работа по перераспределению полномочий между уровнями госуправления путем определения принципов и пределов децентрализации.

При этом в обязательном порядке будет учтена готовность соответствующих центральных и местных госструктур, а также органов местного самоуправления к выполнению новых функций, что также в случае необходимости потребуется пересмотр межбюджетных отношений и штатной численности.

Децентрализация системы госуправления позволит, в том числе, сформировать компактный аппарат Правительства путем усиления контролирующей и координирующей роли, а также повышения качества и оперативности подготовки решений Правительства.