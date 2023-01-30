Перезагрузка образовательной среды

Статьи
0
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

На базе общеобразовательной школы № 5 г. Аксая Бурлинского района стартовал проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности».

Это очередной социальный проект фонда «Қазақстан халқына» и Фонда устойчивого развития образования, нацеленный на сокращение разрыва в качестве обучения между городом и сельской местностью. Его стратегическое назначение – создание «комфортной школы» для учащихся, внедрение лучших педагогических технологий, перезагрузка образовательной среды.

Всего фонд «Қазақстан халқына» планирует оснастить 17 сельских опорных школ. Бюджет проекта – 4 млрд 250 млн тенге, то есть порядка 250 млн тенге на школу.

– Данный проект выполняет ряд задач. Это материально-техническое оснащение школ, совершенствование технологий преподавания, трансляция опыта другим школам региона, в том числе малокомплектным. Кроме того, опорная школа должна выступать в качестве комьюнити-центра села, стать местом формирования сообщества с правильной системой ценностей – сообщества ответственных и неравнодушных людей, – говорила представитель фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева во время презентации проекта на базе аксайской школы.

Генеральным партнером проекта является автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», специалистами которой выполнен анализ образовательной среды и качества преподавания в школе, определены профессиональные затруднения и потребности педагогов, разработаны и переданы рекомендации по развитию опорной школы, повышению качества обучения, внедрению современных технологий преподавания. На базе Назарбаев Интеллектуальной школы аксайские педагоги прошли стажировку по всем предметам.

– Наша школа стала действительно «комфортной школой», ведь проект помог создать по-нас­тоящему благоприятные условия для получения качественного образования, патриотического воспитания учащихся, развития творческих способностей детей, профессионального мастерства и потенциала педагогов. Мы счастливы быть частью этого проекта, – отметила директор школы Гульмира Сембиева.

В школе, где обучаются 817 учащихся и трудятся 70 педагогов, оснащены 27 учебных кабинетов. Оборудованы мастерские дополнительного образования, интеллектум-холл, современная инновационная библиотека. STEM-лаборатории вдохновляют школьников расширять познания в области математики, инженерии, технологий и естественных наук. В ART-студии и кабинете робототехники можно заниматься творчеством и получать эмоцио­нальную разрядку. Появилась в школе и собственная телестудия, что позволит ученикам и их учителям отточить свои навыки в области цифровых технологий.

На сегодня в рамках проекта оснащены десять опорных сельских школ в разных регионах страны, их педагогическим коллективам оказана методологичес­кая помощь в виде обучающих курсов и стажировки.

#школа #проект

Популярное

Все
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
Кадров нет, тепла не будет!
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Казахстанский финал
«Чтобы чаще Господь замечал...»
Браво, Елена!
Вторые в Азии
О силе материнской любви
Культурный микс
Приютят, накормят, подсобят
Подготовка продолжается
Перезагрузка образовательной среды
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Читайте также

Статьи
Приютят, накормят, подсобят
Статьи
Культурный микс
Статьи
О силе материнской любви
Статьи
Вторые в Азии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]