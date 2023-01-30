Это очередной социальный проект фонда «Қазақстан халқына» и Фонда устойчивого развития образования, нацеленный на сокращение разрыва в качестве обучения между городом и сельской местностью. Его стратегическое назначение – создание «комфортной школы» для учащихся, внедрение лучших педагогических технологий, перезагрузка образовательной среды.

Всего фонд «Қазақстан халқына» планирует оснастить 17 сельских опорных школ. Бюджет проекта – 4 млрд 250 млн тенге, то есть порядка 250 млн тенге на школу.

– Данный проект выполняет ряд задач. Это материально-техническое оснащение школ, совершенствование технологий преподавания, трансляция опыта другим школам региона, в том числе малокомплектным. Кроме того, опорная школа должна выступать в качестве комьюнити-центра села, стать местом формирования сообщества с правильной системой ценностей – сообщества ответственных и неравнодушных людей, – говорила представитель фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева во время презентации проекта на базе аксайской школы.

Генеральным партнером проекта является автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», специалистами которой выполнен анализ образовательной среды и качества преподавания в школе, определены профессиональные затруднения и потребности педагогов, разработаны и переданы рекомендации по развитию опорной школы, повышению качества обучения, внедрению современных технологий преподавания. На базе Назарбаев Интеллектуальной школы аксайские педагоги прошли стажировку по всем предметам.

– Наша школа стала действительно «комфортной школой», ведь проект помог создать по-нас­тоящему благоприятные условия для получения качественного образования, патриотического воспитания учащихся, развития творческих способностей детей, профессионального мастерства и потенциала педагогов. Мы счастливы быть частью этого проекта, – отметила директор школы Гульмира Сембиева.

В школе, где обучаются 817 учащихся и трудятся 70 педагогов, оснащены 27 учебных кабинетов. Оборудованы мастерские дополнительного образования, интеллектум-холл, современная инновационная библиотека. STEM-лаборатории вдохновляют школьников расширять познания в области математики, инженерии, технологий и естественных наук. В ART-студии и кабинете робототехники можно заниматься творчеством и получать эмоцио­нальную разрядку. Появилась в школе и собственная телестудия, что позволит ученикам и их учителям отточить свои навыки в области цифровых технологий.

На сегодня в рамках проекта оснащены десять опорных сельских школ в разных регионах страны, их педагогическим коллективам оказана методологичес­кая помощь в виде обучающих курсов и стажировки.