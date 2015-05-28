Актер Дэвид Духовны, которому
предстоит вернуться к роли агента Фокса Малдера в возрожденном проекте
"Секретные материалы: Перезагрузка", признался в интервью изданию
Entertainment Weekly, что чтение первой страницы сценария к новому
сериалу довело его до слез, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
.
"Я получил первый сценарий сегодня утром и прочел его час назад. Я стал
плакать уже на первой странице. Было так странно видеть все эти имена на
бумаге. Мои слезы никак не связаны с содержанием сценария. Просто мы
так давно обсуждаем этот вопрос. Мы так долго планировали возвращение.
Нам потребовалось немало времени, чтобы собрать всех в одном месте и
заключить сделку с Fox. На все это ушло порядка двух лет. Теперь
началась веселая часть. Мы должны осуществить задуманное. Для меня этот
опыт был приятным и на удивление эмоциональным, и я должен теперь
понять, как использовать его в своей игре, – сказал актер. – Хотите
узнать про сам сценарий? Ни слова не скажу, разве что обмолвлюсь, он
фантастический".
На вопрос, будут ли во всех шести эпизодах мини-сериала представлены
отдельные истории, или же серии будут связаны между собой одной
мифологией, Духовны ответил, что планируется нечто среднее, и что
"Секретные материалы" не бывают без мифологии.
В шестисерийном телепроекте "Секретные материалы: Перезагрузка" помимо
Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон также будут сниматься Митч Пилледжи и
Уильям Б. Дэвис. Работой над сценарием занимались создатель шоу Крис
Картер и писатели оригинальных "Материалов" – Глен Морган и Джеймс Вонг.
Несмотря на то, что Fox заказал только шесть эпизодов, поэтому проект
можно рассматривать как мини-сериал или сериал с ограниченным
количеством серий, Духовны дал понять, что заинтересован в продолжении
работы. "Я готов еще для одного цикла. Не знаю, смог бы я сняться в
двадцатисерийной версии в данный момент моей жизни, и не знаю, смогла бы
это сделать Джиллиан. Но я думаю, что все будут открыты для переговоров
по окончании работы. Естественно, не для того мы возвращали проект,
чтобы тут же завершить его".
На вопрос, есть ли что-то неприятное в возвращении к роли агента
Малдера, Духовны ответил, что это пробежки по лесу в четыре часа утра.
Двухчасовая премьера "Секретных материалов: Перезагрузка" состоится на канале Fox совсем скоро – 24 и 25 января 2016 года.