Перезагрузка "Секретных материалов" довела Дэвида Духовны до слез

Культура
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Марат Манаспаев
Актер Дэвид Духовны, которому предстоит вернуться к роли агента Фокса Малдера в возрожденном проекте "Секретные материалы: Перезагрузка", признался в интервью изданию Entertainment Weekly, что чтение первой страницы сценария к новому сериалу довело его до слез, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

"Я получил первый сценарий сегодня утром и прочел его час назад. Я стал плакать уже на первой странице. Было так странно видеть все эти имена на бумаге. Мои слезы никак не связаны с содержанием сценария. Просто мы так давно обсуждаем этот вопрос. Мы так долго планировали возвращение. Нам потребовалось немало времени, чтобы собрать всех в одном месте и заключить сделку с Fox. На все это ушло порядка двух лет. Теперь началась веселая часть. Мы должны осуществить задуманное. Для меня этот опыт был приятным и на удивление эмоциональным, и я должен теперь понять, как использовать его в своей игре, – сказал актер. – Хотите узнать про сам сценарий? Ни слова не скажу, разве что обмолвлюсь, он фантастический".

На вопрос, будут ли во всех шести эпизодах мини-сериала представлены отдельные истории, или же серии будут связаны между собой одной мифологией, Духовны ответил, что планируется нечто среднее, и что "Секретные материалы" не бывают без мифологии.

В шестисерийном телепроекте "Секретные материалы: Перезагрузка" помимо Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон также будут сниматься Митч Пилледжи и Уильям Б. Дэвис. Работой над сценарием занимались создатель шоу Крис Картер и писатели оригинальных "Материалов" – Глен Морган и Джеймс Вонг.

Несмотря на то, что Fox заказал только шесть эпизодов, поэтому проект можно рассматривать как мини-сериал или сериал с ограниченным количеством серий, Духовны дал понять, что заинтересован в продолжении работы. "Я готов еще для одного цикла. Не знаю, смог бы я сняться в двадцатисерийной версии в данный момент моей жизни, и не знаю, смогла бы это сделать Джиллиан. Но я думаю, что все будут открыты для переговоров по окончании работы. Естественно, не для того мы возвращали проект, чтобы тут же завершить его".

На вопрос, есть ли что-то неприятное в возвращении к роли агента Малдера, Духовны ответил, что это пробежки по лесу в четыре часа утра.

Двухчасовая премьера "Секретных материалов: Перезагрузка" состоится на канале Fox совсем скоро – 24 и 25 января 2016 года.

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