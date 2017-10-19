​Перезагрузка языка

«Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику», – отмечает Глава государства. Я считаю, что статья Лидера нации «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – это «дорожная карта» для молодежи нашей страны по дальнейшему укреплению независимости страны. Это касается и трехъязычия, и перехода на латиницу.

Этот переход в том числе связан с ориентацией на западные достижения в экономике, науке и технологиях, для понимания которых необходим прежде всего английский язык, а это – латиница.

Писать на латинице по-казахски гораздо удобнее. Это вполне объяснимо, ведь в нынешнем варианте в казахском алфавите 42 буквы! Наши соседи – Узбекистан и Туркменистан – давно перешли на латиницу. Сказать, сколько времени понадобится, чтобы такой переход состоялся у нас, сложно, но это нужный процесс. Конечно, переход на латиницу ускорит вхождение Казахстана в мировое информационное пространство, создаст принципиально новые условия для постижения современных технологий, а также даст новые возможности в развитии образования страны в целом, а значит – конкурентоспособности каждого казахстанца.