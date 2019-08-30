Перезагрузка
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Асет Калымов, Талдыкорган
Край Жетысу обладает необходимым потенциалом для эффективного воплощения в жизнь новых инициатив и проектов партии «Nur Otan». Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу серьезно переформатировать ежедневную работу партийцев, с тем чтобы научиться с опережением реагировать на нужды народа. О том, как проводить партийную «перезагрузку» на уровне региона, говорилось на расширенном заседании политического совета Алматинского областного филиала партии.