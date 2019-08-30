Перезагрузка

Свежий выпуск
Асет Калымов, Талдыкорган

Край Жетысу обладает необходимым потенциалом для эффективного воплощения в жизнь новых инициатив и проектов партии «Nur Otan». Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­ поставил задачу серьезно переформатировать ежеднев­ную работу партийцев, с тем чтобы научиться с опережением реагировать на нужды народа. О том, как проводить партийную «перезагрузку» на уровне региона, говорилось на расширенном заседании политического совета Алматинского областного филиала партии.

В своем выступлении аким об­ласти Амандык Баталов напомнил, что сегодня в рядах областного филиала «Nur Otan» состоят порядка 113 тыс. человек. Среди них нужно продвигать вперед тех, кто способен стать генераторами и проводниками реформ или «ядерными» членами партии. Один из ключевых приоритетов – меры по повышению благосостояния населения.

– Перед нами поставлена задача по обновлению внутреннего содержания партийной работы. Ни одна жалоба наших граждан не должна остаться без внимания. Так, если в прошлом году в общественную приемную филиала партии поступило свыше 2 тысяч обращений, то положительно решена лишь третья часть из них. За 8 месяцев текущего года поступило уже свыше 5,5 тысячи обращений. Из них 44% решено положительно. Это говорит о том, что граждане стали больше доверять партии. Но есть обращения, которые поступают повторно или возвращаются из центрального аппарата. Значит здесь, на местах, мы плохо отрабатываем эти вопросы, – сделал вывод глава региона.

Как отметили участники заседания, обращаясь в партию «Nur Otan», люди ждут конкретных ответов, а не формальных отписок от госорганов. Необходимо с большой ответственностью подходить к рассмотрению жалоб и обращений, наладить диалог с населением, решать острые проб­лемы в социальной сфере.

При этом важно дать людям работу, возможность самостоятельно зарабатывать, а поддержка должна оказываться действительно нуждающимся гражданам. Так, по новой форме назначения адрес­ной социальной помощи (АСП) коли­чество малоимущих семей в Жетысу выросло вчетверо – с 55 тыс. до 220 тыс. человек. В связи с чем из госбюджета на выплату пособий дополнительно выделено более 23 млрд тенге.

Между тем за прошедшие нес­колько месяцев уполномоченными службами выявлено свыше 6 500 семей, скрывавших свои доходы, чтобы незаконно получить АСП. На данном этапе выделение им средств приостановлено, возврату в бюджет подлежит 127 млн тенге.

Напомнив, что в области действует Социальная карта многодетных и малообеспеченных семей, глава региона подробно рассказал о тех возможностях, которые она предоставляет. Это гранты на обучение студентов в вузах, летний отдых школьников и услуги детских садов за государственный счет, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также помощь в решении жилищных проблем.

– Благодаря поддержке государства местные жители имеют немало возможностей найти работу, получить кредит для открытия своего дела, – подчеркнул докладчик. – Учитывая, что Алматинская область – один из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране, хорошие перспективы есть в аграрной отрасли. Каждый, кто хочет работать на земле, может рассчитывать на финансовую помощь. Выделяются субсидии, льготные займы, безвозмездные гранты.

К примеру, за последние 2 года около 1 800 сельчан получили микрокредиты на общую сумму свыше 10 млрд тенге. На эти средства они приобрели около 60 тыс. голов скота. Кроме того, созданы 71 молочно-товарная ферма, 99 откормплощадок. В целом на поддержку сельского хозяйства в текущем году выделено 42 млрд тенге, из них 33 млрд тенге – субсидии. Все это дает возможность людям своим трудом обеспечивать себя и свои семьи.

В ходе встречи директор талдыкорганской многопрофильной больницы Сауле Кусмолданова напомнила о поручении Елбасы по внедрению искусственного интеллекта во всех сферах, в том числе в здравоохранении. По ее словам, благодаря работе ситуационного центра клиники, применяющего искусственный интеллект и цифровые технологии, в Алматинской области повысился уровень выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

В свою очередь предприниматель Султан Нурдаулетов рассказал о развитии системы дуального обучения, благодаря которой студенты технических колледжей проходят практику, а затем получают постоянную работу на производстве.

По итогам заседания партийцам дан ряд поручений, в том числе по созданию постоянной комиссии по делам многодетных и малообес­печенных семей. В ее состав войдут известные общественные деятели, председатели советов по делам женщин, матерей, защиты прав ребенка. Такие же структуры будут созданы в районах и городах, а их руководителей обяжут ежемесячно отчитываться о проделанной работе.

Популярное

Все
«Такие, как я, не выживают...»
Распространение наркомании и самоустранение отцов от воспитания детей тесно связаны между собой
В больницы Риддера доставили электрообогреватели и пообещали такие же выделить школам и детсадам
У истоков кочевой цивилизации
Форум красивых и деловых
Лучшие в своей профессии
Удочка вместо рыбы
Приоритеты конкурентного рынка
Помощь ближе, чем кажется
Где начинается еда?
Покупайте и помогайте!
Сельская женщина – партийная гордость
Сформировать нулевую терпимость
Люди, будьте бдительны!
Потому что без воды...
Шанс на исправление
Созданию кооперативов в Актюбинской области будет способствовать проект «Ауыл аманаты»
Больше озер, хороших и рыбных!
Дальше без команд из Азии
Продолжая обучение
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на государство - депутат о владельцах ТЭЦ
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Виновных привлекут к ответственности – премьер о ЧС в Экибастузе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон

Читайте также

Свежий выпуск
Больше озер, хороших и рыбных!
Свежий выпуск
Сельская женщина – партийная гордость
Свежий выпуск
Продолжая обучение
Свежий выпуск
Лучшие в своей профессии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]