Перезагрузка

Край Жетысу обладает необходимым потенциалом для эффективного воплощения в жизнь новых инициатив и проектов партии «Nur Otan». Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­ поставил задачу серьезно переформатировать ежеднев­ную работу партийцев, с тем чтобы научиться с опережением реагировать на нужды народа. О том, как проводить партийную «перезагрузку» на уровне региона, говорилось на расширенном заседании политического совета Алматинского областного филиала партии.

В своем выступлении аким об­ласти Амандык Баталов напомнил, что сегодня в рядах областного филиала «Nur Otan» состоят порядка 113 тыс. человек. Среди них нужно продвигать вперед тех, кто способен стать генераторами и проводниками реформ или «ядерными» членами партии. Один из ключевых приоритетов – меры по повышению благосостояния населения.

– Перед нами поставлена задача по обновлению внутреннего содержания партийной работы. Ни одна жалоба наших граждан не должна остаться без внимания. Так, если в прошлом году в общественную приемную филиала партии поступило свыше 2 тысяч обращений, то положительно решена лишь третья часть из них. За 8 месяцев текущего года поступило уже свыше 5,5 тысячи обращений. Из них 44% решено положительно. Это говорит о том, что граждане стали больше доверять партии. Но есть обращения, которые поступают повторно или возвращаются из центрального аппарата. Значит здесь, на местах, мы плохо отрабатываем эти вопросы, – сделал вывод глава региона.

Как отметили участники заседания, обращаясь в партию «Nur Otan», люди ждут конкретных ответов, а не формальных отписок от госорганов. Необходимо с большой ответственностью подходить к рассмотрению жалоб и обращений, наладить диалог с населением, решать острые проб­лемы в социальной сфере.

При этом важно дать людям работу, возможность самостоятельно зарабатывать, а поддержка должна оказываться действительно нуждающимся гражданам. Так, по новой форме назначения адрес­ной социальной помощи (АСП) коли­чество малоимущих семей в Жетысу выросло вчетверо – с 55 тыс. до 220 тыс. человек. В связи с чем из госбюджета на выплату пособий дополнительно выделено более 23 млрд тенге.

Между тем за прошедшие нес­колько месяцев уполномоченными службами выявлено свыше 6 500 семей, скрывавших свои доходы, чтобы незаконно получить АСП. На данном этапе выделение им средств приостановлено, возврату в бюджет подлежит 127 млн тенге.

Напомнив, что в области действует Социальная карта многодетных и малообеспеченных семей, глава региона подробно рассказал о тех возможностях, которые она предоставляет. Это гранты на обучение студентов в вузах, летний отдых школьников и услуги детских садов за государственный счет, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также помощь в решении жилищных проблем.

– Благодаря поддержке государства местные жители имеют немало возможностей найти работу, получить кредит для открытия своего дела, – подчеркнул докладчик. – Учитывая, что Алматинская область – один из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране, хорошие перспективы есть в аграрной отрасли. Каждый, кто хочет работать на земле, может рассчитывать на финансовую помощь. Выделяются субсидии, льготные займы, безвозмездные гранты.

К примеру, за последние 2 года около 1 800 сельчан получили микрокредиты на общую сумму свыше 10 млрд тенге. На эти средства они приобрели около 60 тыс. голов скота. Кроме того, созданы 71 молочно-товарная ферма, 99 откормплощадок. В целом на поддержку сельского хозяйства в текущем году выделено 42 млрд тенге, из них 33 млрд тенге – субсидии. Все это дает возможность людям своим трудом обеспечивать себя и свои семьи.

В ходе встречи директор талдыкорганской многопрофильной больницы Сауле Кусмолданова напомнила о поручении Елбасы по внедрению искусственного интеллекта во всех сферах, в том числе в здравоохранении. По ее словам, благодаря работе ситуационного центра клиники, применяющего искусственный интеллект и цифровые технологии, в Алматинской области повысился уровень выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

В свою очередь предприниматель Султан Нурдаулетов рассказал о развитии системы дуального обучения, благодаря которой студенты технических колледжей проходят практику, а затем получают постоянную работу на производстве.

По итогам заседания партийцам дан ряд поручений, в том числе по созданию постоянной комиссии по делам многодетных и малообес­печенных семей. В ее состав войдут известные общественные деятели, председатели советов по делам женщин, матерей, защиты прав ребенка. Такие же структуры будут созданы в районах и городах, а их руководителей обяжут ежемесячно отчитываться о проделанной работе.