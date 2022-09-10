Перезагрузки политики охраны материнства и детства ждут в Казахстане

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрела вопросы охраны репродуктивного здоровья женщин и проблемы материнской и младенческой смертности, сообщает Kazpravda.kz.

Экспертная мониторинговая группа Нацкомиссии подробно изучала состояние этих вопросов с выездом в регионы и представила свои оценки и рекомендации.

В заседании Нацкомиссии приняли участие представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.

Выступая перед участниками заседания председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что охрана здоровья матери и ребенка - важнейший приоритет государственной политики. Данный вопрос имеет общенациональную значимость и требует эффективной координации реализуемогогосударством комплекса социально-экономических и лечебно-профилактических мер.

«Dопросы охраны материнства и детства сохраняют высокую актуальность. На местах требуется расширять доступность инфраструктуры, информированность групп риска, повышать ответственность уполномоченных органов. Важно внедрять новые подходы к формированию комплекса превенции смертности матери и ребенка, активнее привлекать к изучению этих вопросов ресурсы общественных организаций, ученых и экспертов. Необходимо совершенствовать систему выявления и предупреждения рисков в процессах ведения беременности и сопровождения материнства», - отметила Балаева.