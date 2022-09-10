Общество
Перезагрузки политики охраны материнства и детства ждут в Казахстане

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрела вопросы охраны репродуктивного здоровья женщин и проблемы материнской и младенческой смертности, сообщает Kazpravda.kz.

Экспертная мониторинговая группа Нацкомиссии подробно изучала состояние этих вопросов с выездом в регионы и представила свои оценки и рекомендации.

В заседании Нацкомиссии приняли участие представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.

Выступая перед участниками заседания председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что охрана здоровья матери и ребенка - важнейший приоритет государственной политики. Данный вопрос имеет общенациональную значимость и требует эффективной координации реализуемогогосударством комплекса социально-экономических и лечебно-профилактических мер.

«Dопросы охраны материнства и детства сохраняют высокую актуальность. На местах требуется расширять доступность инфраструктуры, информированность групп риска, повышать ответственность уполномоченных органов. Важно внедрять новые подходы к формированию комплекса превенции смертности матери и ребенка, активнее привлекать к изучению этих вопросов ресурсы общественных организаций, ученых и экспертов. Необходимо совершенствовать систему выявления и предупреждения рисков в процессах ведения беременности и сопровождения материнства», - отметила Балаева.

Работу мониторинговой экспертной группы в регионах возглавляла сенатор Ляззат Сулеймен.

Выступая на заседании Нацкомиссии, она выделила основные тенденции роста смертности среди рожениц и новорожденных. Сенатор осветила работу экспертов,детально изучавших эти вопросы в регионах с посещением роддомов, перинатальных центров, в ходе прямых контактов с рядовыми врачами, и самими роженицами.

Детально на положительных и некоторых проблемных вопросах амбулаторной и стационарной помощи остановилась эксперт в области акушерства, гинекологии и перинатологии Зауреш Аманжолова.

С конкретными предложениями по снижению младенческой смертности выступила неонатолог, профессор кафедры детских болезней Казахского Национального медицинского университета имени С. Асфендиярова Нишанкуль Божбанбаева.

О текущей ситуации и мерах совершенствования системы работы в данной сфере доложила министр здравоохранения Ажар Гиният.

С учетом прозвучавших докладов и мнений участники заседания выразили единое мнение о необходимости перезагрузки политики охраны материнства и детства, совершенствовании мер, принимаемых на центральном и региональном уровнях.

Глава Нацкомиссии поручила Министерству здравоохранения учесть озвученные экспертами замечания и рекомендации.

Было указано на необходимость активизации работы республиканских и местных штабов по снижению материнской и младенческой смертности, которые должны возглавить министр здравоохранения и акимы регионов.

Аида Балаева подчеркнула, что предстоит выстраиватьэффективную инфраструктуру с благоприятной средой для рожениц в отдаленных населенных пунктах.

Также поставлена задача по решению проблемы дефицита медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях посредствомцелевого распределения выпускников медицинских ВУЗов.

Особо отмечена важность обеспечения условий для профессионального роста врачей и ее влияние на снижение рисков врачебных ошибокпри родовспоможении.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и акиматами поручено рассмотреть возможность увеличения тарифов на услуги родовспоможения с учетом фактических затрат.

Национальной комиссии поручено продолжать подробный мониторинг в сфере охраны материнства и детства на региональном уровне и осуществлять общественный контроль за ходом решения обозначенных задач.

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