Перезапуск фондового рынка РК и исламское финансирование обсудят на открытии МФЦА

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото: Esnews.kz
На площадке Службы центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная официальному открытию Международного финансового центра "Астана", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Основной этап начинается 3-5 июля. В эти дни пройдет международная финансово-экономическая конференция, в рамках которой состоятся встречи экспертов мирового уровня по обсуждению и возможности развития различных стратегических направлений нашего центра. Это будет и большой правовой форум, где наши судьи встретятся с представителями мирового судейского сообщества. Это будет и международный форум рынков капитала – всего инвестиционного сообщества, брокеров. Будут обсуждены планы по приватизации в РК и перезапуску фондового рынка. Это и форум "зеленых" технологий и исламских финансов", – сказал Келимбетов.

При этом, по его словам, Правительство также приурочило к 3 июля проведение глобального инвестиционного круглого стола, где все потенциальные инвесторы будут ознакомлены как с деятельностью центра, так и с реализацией проектов.

"МФЦА, как и проект "Астана", инициирован Главой государства. Эти проекты во многом похожи. Идея переноса столицы из Алматы в Астану поначалу сталкивалась с весьма скептическими оценками. Спустя 20 лет мы видим полную и безоговорочную победу замысла Главы государства, для того чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть в окно. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы МФЦА спустя годы повторил успех Астаны. Тесное взаимодействие МФЦА и столичного акимата в вопросе создания уникального международного бренда обеспечит приток иностранных инвестиций как в город, так и в страну в целом... Официальная международная презентация с участием Главы государства планируется 5 июля в первой половине дня", – заключил Келимбетов.

