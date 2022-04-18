В Мангистау врачи-аритмологи впервые провели имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.

Специалисты про­оперировали 62-летнего мужчину с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность» и аортокоронарным шунтированием в анамнезе, рассказали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы. При поступлении больной жаловался на боли при дыхании. В ходе обследования медики выявили снижение кровотока на 16%, а также аритмию. Пациенту назначили операцию по имплантации трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора.

– Основная функция устройства – усиление кровотока. При угрозе остановки сердца дефибриллятор активируется вне зависимости от времени приезда скорой помощи. Проще говоря, перезапускается работа сердца, – пояснил врач-аритмолог Мангистауской областной больницы Курбанали Сабдинов.

Ассистировал коллеге врач клинической больницы № 7 г. Алматы Канат Ергешов. Он пояснил, что кардиовертер-дефибриллятор – устройство, представляющее собой небольшой электронный блок, имплантируе­мый в область груди. Оно имеет небольшой размер и будет служить долгие годы.

Врачи констатировали, что операция по вживлению кардиовертера-дефибриллятора прошла успешно. Перенесший процесс имплантации устройства пациент переведен в палату.

По словам Курбанали Сабдинова, синдром сердечной недостаточности довольно часто диагнос­тируемое заболевание, а в областной больнице каждый месяц проводят не менее 15 операций по устранению аритмии сердца. До конца года в лечебном заведении запланировано еще 18 операций с использованием аппарата Rivacor-5, предназначенного для лечения пациентов с такими диагнозами, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, стенокардия. Ожидается, что эти услуги пациенты получат в рамках программы Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).