​Периодика – день в день

С прошлого года отечественный почтовый оператор с помощью дронов решает проблему доставки корреспонденции в отдаленные регионы по принципу «день в день». С момента запуска проекта доставлено 1 600 кг писем и газет, преодолено 20 тыс. км. Теперь жители 30 сел в разных регионах страны читают свежую периодику.

По тем маршрутам, где раньше автомобиль добирался до пункта назначения полдня по бездо­рожью, дрон добирается всего за час, сбрасывает пакет с почтой в условленном для почтальона месте и самостоятельно возвращается назад. Именно в таком режиме летательный аппарат в течение 20 минут и демонстрировал свои возможности.

Как отметил генеральный директор компании ADROME AUTOMATION Алексей Ким, сейчас тестируется новая модель дрона, способная перевозить до 4 кг корреспонденции. Дальность полета этого аппарата увеличится до 100 км в одну сторону.

На вопрос вице-премьера, как компания пришла к этому бизнесу, Алексей Ким ответил, что почти у 80% сотрудников детское увлечение авиамоделированием перерос­ло в любимое дело. При этом он рассказал, как ему видятся перспективы использования дронов в самых разных сферах экономики.

– Главная задача цифровизации состоит не только в достижении конкретных показателей роста ВВП, но и в том, чтобы каждый житель страны почувствовал на себе ее преимущества, – подчерк­нул вице-премьер.

По его словам, в данном случае почтовый оператор не только повышает качество своих услуг, снижает издержки производства, но и способствует развитию малого и среднего бизнеса.

В свою очередь председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов отметил преимущества сервисной модели сотрудничества с этой компанией.

– Предприниматели вкладывают свои средства в производство и усовершенствование дронов, используя при этом нашу инфраструктуру, что представляет собой одну из форм ГЧП, – сказал он.

Сегодня услугой пользуются поч­тальоны 30 сел в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а до конца года планируется охватить 159 сел. Предпочтение отдается населенным пунктам, расположенным в горной местности, где есть опасные участки дорог.