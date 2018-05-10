​Периодика – день в день

Айгуль Турысбекова, Алматы

С прошлого года отечественный почтовый оператор с помощью дронов решает проблему доставки корреспонденции в отдаленные регионы по принципу «день в день». С момента запуска проекта доставлено 1 600 кг писем и газет, преодолено 20 тыс. км. Теперь жители 30 сел в разных регионах страны читают свежую периодику.

По тем маршрутам, где раньше автомобиль добирался до пункта назначения полдня по бездо­рожью, дрон добирается всего за час, сбрасывает пакет с почтой в условленном для почтальона месте и самостоятельно возвращается назад. Именно в таком режиме летательный аппарат в течение 20 минут и демонстрировал свои возможности.

Как отметил генеральный директор компании ADROME AUTOMATION Алексей Ким, сейчас тестируется новая модель дрона, способная перевозить до 4 кг корреспонденции. Дальность полета этого аппарата увеличится до 100 км в одну сторону.

На вопрос вице-премьера, как компания пришла к этому бизнесу, Алексей Ким ответил, что почти у 80% сотрудников детское увлечение авиамоделированием перерос­ло в любимое дело. При этом он рассказал, как ему видятся перспективы использования дронов в самых разных сферах экономики.

– Главная задача цифровизации состоит не только в достижении конкретных показателей роста ВВП, но и в том, чтобы каждый житель страны почувствовал на себе ее преимущества, – подчерк­нул вице-премьер.

По его словам, в данном случае почтовый оператор не только повышает качество своих услуг, снижает издержки производства, но и способствует развитию малого и среднего бизнеса.

В свою очередь председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов отметил преимущества сервисной модели сотрудничества с этой компанией.

– Предприниматели вкладывают свои средства в производство и усовершенствование дронов, используя при этом нашу инфраструктуру, что представляет собой одну из форм ГЧП, – сказал он.

Сегодня услугой пользуются поч­тальоны 30 сел в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а до конца года планируется охватить 159 сел. Предпочтение отдается населенным пунктам, расположенным в горной местности, где есть опасные участки дорог.

Популярное

Все
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
Промпт-инжиниринг и «vibe-coding»: мировой эксперт Кай-Фу Ли провел обучение для госслужащих РК
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Казахстан и страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]