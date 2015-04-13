Пермский художник "распял" Юрия Гагарина

В мире
На православную Пасху, совпавшую в этом году с Днем космонавтики, распяли Юрия Гагарина. Художник Александр Жунев разместил необычный стрит-арт "Гагарин. Распятие" на здании близ бывшего ракетного училища и Спасо-Преображенского кафедрального собора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт".

Распятый первый космонавт появился на торце дома №9 по улице Куйбышева. Жунев и далее намерен использовать эту стену как площадку для более масштабных стрит-арт проектов, передает ProPerm, опубликовавшее фотографии преображенного дома.

"Почему Гагарин?.. Это – современный Иисус от науки, добровольно принявший на себя первые космические муки человечества. Тяга к звездам притянула его болтами к стальному кресту… Его образ используется государством как икона патриотизма. Он воскрес в медийном пространстве, в нашей памяти и уже никогда не умрет", – пишет художник на своей странице в Facebook.

Жунев также привлек внимание к будущему Пермской государственной галереи, работающей "на птичьих правах" в здании собора. "Она хранит уникальную коллекцию Пермской деревянной скульптуры (Пермские Боги) – это единственные в России изображения Христа в объеме. Сейчас здание Собора возвращено Православной церкви, власти уже официально передали его РПЦ – галерея должна освободить здание; правда, нового места для огромной коллекции пока не выделено и не построено", – сообщил он.

Популярное

Все
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Дороги новые, проблемы старые
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
Огромный пласт надежд
Бизнес под натиском мародеров
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
Выборы на «пятерочку»
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Королева танца – Шара
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Кипит работа на площадке
В чудо надо верить, и оно придет
Ориентир на спрос
В режиме ускорения
Мбаппе, Месси и Левандовски
В аулах станет больше отличников
Фауна в нашей жизни
Обыватель стал гражданином
Дом, в котором жил Шерхан
Креатив и практичность
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Спорт , В мире
Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон UFC
Происшествия , В мире
Около 100 человек пострадали при землетрясении в Турции
Спорт , В мире
"Манчестер Юнайтед" выставили на продажу после ухода Роналду
Музыка , В мире , Европа
"Евровидение" меняет правила голосования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]