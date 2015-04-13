Пермский художник "распял" Юрия Гагарина

На православную Пасху, совпавшую в этом году с Днем космонавтики, распяли Юрия Гагарина. Художник Александр Жунев разместил необычный стрит-арт "Гагарин. Распятие" на здании близ бывшего ракетного училища и Спасо-Преображенского кафедрального собора, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Росбалт
".
Распятый первый космонавт появился на торце дома №9 по улице Куйбышева. Жунев и далее намерен использовать эту стену как площадку для более масштабных стрит-арт проектов, передает ProPerm, опубликовавшее фотографии
преображенного дома.
"Почему Гагарин?.. Это – современный Иисус от науки, добровольно принявший на себя первые космические муки человечества. Тяга к звездам притянула его болтами к стальному кресту… Его образ используется государством как икона патриотизма. Он воскрес в медийном пространстве, в нашей памяти и уже никогда не умрет", – пишет художник на своей странице в Facebook.
Жунев также привлек внимание к будущему Пермской государственной галереи, работающей "на птичьих правах" в здании собора. "Она хранит уникальную коллекцию Пермской деревянной скульптуры (Пермские Боги) – это единственные в России изображения Христа в объеме. Сейчас здание Собора возвращено Православной церкви, власти уже официально передали его РПЦ – галерея должна освободить здание; правда, нового места для огромной коллекции пока не выделено и не построено", – сообщил он.