Культура
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Айдана Арман

Дружбой сильны

В таразском Доме дружбы прошла персональная выставка журналиста и художника Михаила Тё.

В регионе автора больше знают как собственного корреспондента РГ «Казахстанская правда» по Жамбылской области, а вот свободное время он предпочитает посвящать изобразительному искусству. Михаил окончил городскую художест­венную школу, и четыре года учебы не прошли бесследно – была даже мысль продолжить обучение в вузе. Но жизнь так сложилась, что занятия творчеством пришлось отложить. Лишь спустя годы, работая журналистом и посещая выставки местных мастеров кисти, он решил вернуться к своему давнему увлечению.

– Писал вечерами и в выходные дни. В 2011 году в выставочном зале Областного историко-­краеведческого музея состоялась первая персональная выставка «Возвращение к истокам». Нынешняя называется «Дружбой сильны», – рассказал автор работ.

Михаил Тё сумел порадовать зрителей иллюстрациями на тему казахской и корейской культуры. Всего было представлено 35 работ, выполненных акварелью, гуашью, тушью, простыми и цветными карандашами, капиллярными и гелевыми ручками, маркерами и линерами.

В числе иллюстраций из серии «Родная земля» – работы «Степная стража», «Встреча с аруахами», «Легенда о Байтереке», «Сердце волка», «Легенда об Айше-биби и Карахане», «У стен Древнего Тараза», «Царица Томирис», «Охотники» и другие. Работы «Принцесса и воин», «Девушка с чанго», «Мугунхва», «Защитники Чосон», «Меч Дракона», «Под звуки каягыма» и другие вошли в серию «Страна утренней свежести». Центральной композицией является «Танец дружбы», символизирующий тес­ные дружеские отношения между казахами и корейцами.

– В последние годы основной темой моего творчества стала казахская культура. Это своего рода дань благодарности людям, которые в годы репрессий помог­ли нашим дедушкам и бабушкам, приютили их под своим шаныраком. В Казахстане многие этносы, подвергшиеся гонениям, вновь обрели дом, – говорит художник.

Михаил Тё находится в постоянном творческом поиске, и это отмечают специалисты.

– Помимо традиционной графики, Михаил демонстрирует успешное применение цифровых технологий, – считает заведую­щая выставочным залом КГУ «Қоғамдық келісім» Вера Майкович. – Часть работ создана с использованием графических программ, и он стал одним из первых в регионе, кто продемонстрировал возможности компьютерной графики.

Михаил Тё активно участвует и в совместных творческих проек­тах. Так, в 2012 году это были передвижные выставки в Шуском и Меркенском районах и в Таразе, в 2017-м – выставка художников этнокультурных объединений «Туған жер». В 2021-м графика автора участвовала в проекте «Под единым шаныраком» в честь 30-летия Независимости, а в текущем году его работы украсили экспозицию «Обращаясь к истокам», посвященную Дню благодарности.

С декабря прошлого года Михаил­ состоит в творческой группе «Арбат Тараз». Его иллюстрации вошли в каталог «Союза художников Тараз Казахстан», их также можно встретить на страницах газеты «Казахстанская правда».

Поздравить художника с вернисажем пришли заместитель директора Дома дружбы Сауле Курманкулова, заслуженный дея­тель искусств РК Мухамет-Умар Паншаев, члены Союза художников Казахстана Гульнара Коспакова и Жанат Гаазе, члены творческой группы «Арбат Тараз» Иса Тазабаев, Владимир Худяков, Раиса Науменко, Эдуард Шерин, а также наставники по школе и вузу Александр Гибнер, Айгуль Кудабаева, Екатерина Никитюк и другие.

– Сегодня авторы ни в чем не ограничены и вольны экспериментировать, этому способствуют и новые материалы, инструменты, технологии, – отмечает Михаил Тё. – Мне нравится делать что-то новое, удивлять и радовать своих зрителей.

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