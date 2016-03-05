​Персоны дня

Работала постоянным представителем Респуб­лики Казахстан при Организации Объединенных Наций (2007–2013), министром образования и науки Республики Казахстан (2004–2007). Прошла все пути становления карьерного рос­та – от учителя средней школы, комсомольского вожака до министра, заместителя Премьер-Министра, посла, постоянного представителя Республики Казахстан при ООН, депутата Сената Парламента РК.

Награждена орденами «Достық» II степени, «Парасат», «Құрмет», кавалер Большого креста Итальянской Республики. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан.

Замужем, имеет 2 детей. Хобби: музыка, кино, театр, спорт (лыжи, гольф, ходьба).

Жанар ИБРАЕВА, радиосвязист боевой части ракетно-артиллерийского корабля

Окончила Казахский государственный юридичес­кий университет в Астане. Первая и единственная девушка, которая служит на боевом корабле, среди военно-морских сил прикаспийских государств.

Принимала участие в международных соревнованиях «Каспийское море-2015» в России. Благодаря Ж. Ибраевой была обеспечена бесперебойная и устойчивая связь из порта Махачкалы в России с военно-морской базой в Актау.

В составе экипажа корабля два раза совершила оперативный выход по всему Каспийскому морю, обеспечивая боевые стрельбы, проводимые кораблем. Победитель республиканских межведомственных соревнований среди силовых структур по армрестлингу (1-е место, 2011 г.). Участница программы «Шын журектен» на телеканале «Казахстан», победитель в номинации «Тұңғыш байланысшы жауынгер».

Награждена юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы куштеріне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Әскери – теңіз күштеріне 20 жыл», имеет многочисленные поощрения от руководства Министерства обороны и главнокомандующего ВМС ВС РК.

Хобби: игровые виды спорта, рукоделие.

Алия ДАУЛЕТБАЕВА, поэтесса

Окончила Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «преподаватель казахского языка и литературы». Алия Даулетбаева – известная в республике поэтесса, последовательница творчества Фаризы Унгарсыновой. Работает научным секретарем областной универсальной библиотеки. В 2014 году ее семья как одна из образцовых была приглашена на торжественный прием к акиму Атырауской области в честь Дня семьи в Казахстане.

Алия Даулетбаева – лауреат международного фестиваля «Шабыт», призер мушайры стихов, посвященных 100-летию Б. Момышулы и 350-летию Толе-би, обладатель премии Международного конкурса стихов им. Т. Ысмайлова «Шығыс шынары». В 2015 году получила приз международного конкурса «Салқам Жәнгір», посвященного 550-летию Казахского ханства.

Замужем, имеет 4 детей. Хобби: чтение книг, кулинария.

Тамараасар ЖАНКУЛ, певица

Окончила музыкальный факультет Женского педагогического института в Алматы, а также факультет эстрады и джаза Российского института современного искусства.

Тамараасар для многих казахстанцев – воплощение силы духа, мужества и оптимизма, певица, сумевшая выйти на сцену после автокатастрофы, где она, совсем молодая, потеряла ногу. Она нашла в себе силы снова петь, снова радовать людей. В настоящее время солистка оркестра народных инструментов Мангистауской областной филармонии.

Лауреат конкурса «Маңғыстау дауысы» (1996 г.), во время учебы в ЖенПИ­ была участницей ансамблей «Айгуль», «Улар». Снималась в документальном фильме киностудии им. Ш. Айманова «Қазақфильм» «Арманның ақ желкені». В 2000 году вышел фольклорный аудиосборник «Ариайдай». Обладатель Гран-при республиканского конкурса, посвященного 200-летию Махамбета Утемиса.

Награждена орденом «Құрмет», лауреат Государственной молодежной премии «Серпер».

Воспитывает сына. Хобби: вышивание, занимается коневодством.

Жупар ГАБДУЛЛИНА, солистка Государственного театра оперы и балета «Астана Опера»

Окончила Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы по специальности «сольное пение». Лауреат гранта Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации (2009, 2014), обладатель Гран-при Респуб­ликанского конкурса им. Н. Тлендиева (2013), Государственной молодежной премии «Дарын» (2012), Гран-при Международного конкурса вокалистов «Искусство XXI века» (Украина, Киев, 2010), III премии III Международного конкурса вокалистов Б. Тулегеновой (2007), I премии Рес­публиканского конкурса им. Г. Жубановой (2005), I премии Республиканского конкурса вокалистов Е. Хасангалиева (2003).

Жупар Габдуллина является участницей международного проекта оперных певцов «Турандот» Дж. Пуччини в Италии (Верона, 2009), дипломантом XII Республиканского конкурса вокалистов им. К. Байсеитовой (Астана, 2002). Награждена Почетной грамотой Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки (Москва, 2009).

Айна КЕНЕСАРИНА, токарь ремонтно-механического цеха Актюбинского завода ферросплавов

Окончила горно-обогатительный колледж по специальности «токарь». Работала на Донском горно-обогатительном комбинате. Фрезеровщик и токарь 3-го разряда.

О токаре-передовике труда в марте 2014 года была опубликована статья «Темір жонған қыз» в газете «Егемен Қазақстан». Читатели узнали о пути становления простого рабочего человека – девушки-токаря, выходца из многодетной семьи, выбравшей себе сложную неженскую профессию. Не замужем. Хобби: спорт и музыка.

В большой дружной семье, кроме Айны, 5 братьев и 4 сестры. В 2003 году мать Айны – Кенесарина Гульсара Кабакаевна – награждена подвеской «Алтын алқа».

Толганай ЕЛЕКБАЕВА, директор ТОО «Қазақ оюлары»

Окончила Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «преподаватель казахского языка и литературы», аспирантуру Института национальных проблем образования Российской Федерации.

В разные годы работала преподавателем казахского языка и литературы в Кош-агачской средней школе Республики Алтай РФ, в Культурном центре при Посольстве Республики Казахстан в РФ; преподавателем казахского языка в Мос­ковском лингвистическом университете им. Мориса Тореза; старшим научным сотрудником Центра национальных проблем образования при федеральном институте развития образования РФ; преподавателем казахского языка в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Переехав в 2009 году на постоянное жительство в Казахстан, начала заниматься разработкой дизайнов для ковровых изделий с использованием казахских орнаментов. В 2012 году создала ТОО «Астаналық шұлық фаб­рикасы «Бота», которое занимается производством шерстяных носков по итальянской технологии. С 2014 года возглавляет ТОО «Қазақ оюлары», занимается производством стеганых одеял и подушек из верблюжьей шерсти.

Замужем, мать троих детей. Хобби: чтение книг, плавание.

Жазира ЖАППАРКУЛ, тяжелоатлетка, заслуженный мастер спорта РК

В детстве Жазира любила играть в футбол, однако увлечение штангой оказалось серьезнее. С 8 лет девочка начала профессионально заниматься этим, казалось бы, совсем не женским видом спорта. При этом мечтала о будущих победах.

Первые большие успехи пришли в 2010 году – на юношеском чемпионате Азии Жазира заняла 2-е место. И в том же году стала чемпионкой юношеской Олимпиады. Двумя годами позже в арсенале талантливой спортсменки уже был кубок чемпионата мира среди юношей в категории до 69 кг.

Сегодня Жазира является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в Алматы (2014) и Хьюстоне (2015).

Сейчас Жазира учится на втором курсе факультета физической культуры и спорта Государственного университета Южно-Казахстанской области им. М. Ауэзова, а в свободное время занимается верховой ездой.

Алтынай Токпанова, многодетная мать, Жамбылская область

Обладательница подвески «Күміс алқа» представлена к новой награде – «Алтын алқа».

Алтынай в настоящее время занимается домашним хозяйством и воспитанием семерых детей. Ее семью можно назвать образцовой. Четверо ребят школьного возраста учатся на «отлично» и «хорошо», они участники различных конкурсов, призеры спортивных соревнований. А трое малышей посещают детский сад.

В семье Токпановых сложилась династия железнодорожников. Отец Алтынай более 30 лет проработал на казахстанской железной дороге. Муж в настоящее время – диспетчер в Жамбылском филиале АО «НК «КТЖ», его общий стаж в отрасли 16 лет. В этой же сфере работают и сама Алтынай, а также ее деверь со своими сыновьями.

Многодетность семьи – также фамильная черта, так как свекровь Алтынай – мать-героиня, родившая 10 детей.

Семейные заботы оставляют минимум личного времени, но, тем не менее, Алтынай находит его для хобби. Женщина любит готовить и танцевать, читает книги и учит английский язык.

Динара Тлендиева, актриса, главный дирижер оркестра «Отырар сазы»

Окончила Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, факультет «дирижер симфонического оркестра». Динара Тлендиева – заслуженный деятель Республики Казахстан, дочь народного артиста СССР, талантливого композитора Нургисы Тлендиева.

Динара – самая молодая девушка-дирижер в СНГ. С юных лет занимается музыкой. Знает наизусть более 500 произведений, написанных отцом, и играет на большинстве казахских народных инструментов. Уже в 4 классе Динара вместе с оркестром «Отырар сазы» отлично исполнила 8-й Концерт для фортепиано с оркестром В. Моцарта. Дирижировал оркестром в то время сам Н. Тлендиев.

C июля 2009 года является главным дирижером Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

Замужем, воспитывает дочь. Хобби: конный спорт, кулинария.

Телеу КУШМАНОВА, руководитель крестьянского хозяйства, Павлодарская область

Окончила сельскохозяйственный техникум по специальности «ветеринария», в 2012 году – бизнес-курсы в Назарбаев Университете. Обладательница золотой медали выставки «Қараөткел» в Астане, победительница международного конкурса в Якутии «Кумыс – напиток богов», бронзовый призер конкурса «Лучший товар Казахстана». Участница конкурса «Халық маркасы» среди отечественных товаропроизводителей. В 2015 году открыла магазин «Бауырсақ» по реализации сельскохозяйственных товаров.

В крестьянском хозяйстве «Сағып» работают 36 человек, в сутки объем перерабатываемого кобыльего молока составляет 1,2 тонны. Подписан меморандум с российской компанией «РусТрэйд» на поставку кумыса в РФ. Ведется работа по подписанию договора на поставку кумыса и курта в Китай. С 2006 по 2011 год руководила ИП «Кушманова». В настоящее время является главой КХ «Сағып», участвует в программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

Перизат ОРАЛБАЕВА, аким сельского округа, Восточно-Казахстанская область

Окончила Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности «землеустройство и земельные ресурсы», академию «Кокше» по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начала главным специалистом государственного учреждения «Отдел земельных отношений Аягозского района». Затем работала ведущим специалистом отдела статистики Урджарского района, с октября 2013 года назначена заместителем акима поселка Актогай. С июля 2014 года по настоящее время является акимом Ушбиикского сельского округа Жарминского района Восточно-Казахстанской области. За время работы акимом в 2014 году в селе был проведен текущий ремонт клуба, в 2015 году – водопроводных сетей, уличного освещения.

Является грамотным руководителем, имеет высокие организаторские и лидерские качества, пользуется уважением сельчан. Хобби: чтение книг, игра в шахматы, волейбол и баскетбол.