Перспективная ниша для бизнеса

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Фармацевтический кластер занимает важное место в схеме приоритетных направлений развития Жетысу, разработанной областным акиматом. Регион богат лекарственным сырьем, в отрасли уже наблюдается приток частного капитала. Создаются новые высокотехнологичные производства, акцент поставлен на выпуск инновационной продукции.
Особый импульс росту фармацевтики дала реализация программы ФИИР, благодаря которой за пос­ледние годы в Алматинской области появилось сразу несколько промышленных объектов. В их числе фармацевтическая фабрика «Султан» в Талгарском районе, компания Dolce-pharm в поселке Ынтымак, цех по выпуску медицинских изделий «Аксель и А». Кроме того, в Илийском районе строится крупный завод ТОО «СП «Абди Ибрахим Глобал Фарм». На действующих предприятиях налажено производство широкого спектра лекарственных средств. По данным акимата области, только за 9 месяцев прошлого года выпуск фармацевтической продукции вырос более чем вдвое.
Свою лепту в данный процесс вносит и завод ТОО «Kelun-Kazpharm», запущенный год назад в поселке Кокозек Карасайского района. Объект включен в Карту индустриализации, занимает площадь в 4 га, его производственная мощность позволяет не только обеспечить потребности республики в инфузионных растворах, но и поставлять продукцию за рубеж. Ежемесячно на заводе производится около 5 млн. флаконов глюкозы и натрия хлорида. В ближайших планах компании – наладить экс­порт в Россию, Узбекистан и Таджикистан.
– Основная цель – сократить импорт лекарств из-за рубежа, – говорит исполнительный директор компании Мерей Слямулы. – Руководством страны поставлена задача довести долю казахстанского содержания на внутреннем фармрынке до 50%. Наши заводы вполне могут производить необходимый объем медикаментов, причем высокого качества. Мы стараемся участвовать в объявленных тендерах по госзакупкам и поставляем свою продукцию в больницы и поликлиники.
Производственный процесс полностью автоматизирован, особые требования здесь предъявляются стерильности: прежде чем попасть в цех, необходимо облачиться в чистый медицинский халат. В помещении воздух постоянно очищается, а для мойки флаконов применяется исключительно дистиллированная вода. Таковы меж­дународные стандарты, соглас­но которым фармацевтические предприятия обязаны соблюдать определенные параметры на каж­дом производственном этапе.
В дальнейшем планируется расширение ассортимента до 20 наименований лекарственных средств, откроются цеха по изготовлению антибиотиков и противоопухолевых препаратов. На предприятии получили работу около 400 человек. С запуском новой технологической линии штат будет увеличен.

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