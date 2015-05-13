Перспективные проекты Свежий выпуск 430 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Как поясняет пресс-служба ЕБРР, из них 22 млн. евро направлено на продление пятилетней программы по поддержке малого бизнеса. Ею планируется охватить более 850 предприятий, провести тренинги для 500 владельцев бизнеса и повысить профессиональную квалификацию 250 консультантов. В рамках совместного соглашения о техническом содействии 11,5 млн. евро будет выделено в дополнение к банковским проектам по технической поддержке в Казахстане, включая муниципальный сектор. Еще 8,2 млн. долларов направят на развитие женского предпринимательства.

«Казахстан – одна из немногих стран, вкладывающих средства в оказание технической помощи, – отметила директор ЕБРР в нашей стране Джанет Хекман. – Соглашения на сумму 29,4 миллиона евро, направленных на развитие рынка консалтинговых услуг и женского предпринимательства, составляют один из самых больших вкладов Правительства принимающей страны в истории Программы ЕБРР по поддержке малого бизнеса».



