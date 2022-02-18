Перспективный бизнес-проект

Строительство студенческих общежитий может стать прибыльным бизнесом: в 2022 году планируется ввод 32 общежитий на 11 052 места.

Об этом заявил председатель правления АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов на пресс-конференции в СЦК.

По данным МОН, в стране необходимо создать более 63 тыс. койко-мест для проживания студентов во всех регионах страны. Причем цифра будет постоянно расти.

Для решения этой проблемы необходима помощь бизнеса: частный застройщик за счет собственных средств вводит объект, а государство размещает целевой государст­венный заказ сроком на 8 лет на ежемесячной основе.

Кроме того, есть механизмы льготного кредитования, гарантирования от «Даму», возможность льготного предоставления земельного участка.

– Ежегодный размер госзаказа на одного студента при строи­тельстве составляет 122 МРП, для города Алматы – 144 МРП, при реконструкции – 47 МРП, для Нур-Султана и Алматы – 92 МРП. В первый год, пока не вышли на проектную мощность, «Финансовый центр» оплачивает с учетом поправочного коэффициента – один к двум, но не более проект­ной мощности общежития. Для этих целей в рес­публиканском бюджете предусмотрено порядка 152 миллиардов тенге, и необходимо отметить – данные средства не подлежат секвестированию. По истечении срока выплат от государства объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения сроком на 20 лет, чтобы собственник не изменил целевого назначения объекта. Ежемесячная плата за проживание студентов не входит в стоимость госзаказа, но она должна быть подъемной. Участник проекта может иметь дополнительные источники дохода, то есть соз­дать коммерческие площади для оказания бытовых услуг: открыть столовую, парикмахерскую, тренажерный зал. Строительство и дальнейшая эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с действующими строительными, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами, – рассказал Аскар Ибраимов.