Перспективный диалог

Под постоянным контролем общественности будут и проверки субъектов предпринимательства. Способствовать сотрудничеству призван постоянный обмен информацией, регулярные встречи сотрудников надзорного органа с представителями бизнес-ассоциаций, разработка совместных программ.

По мнению руководителя международного бизнес-центра, депутата областного маслихата Зинатбану Мусиной, задачи, обозначенные в Послании Главы государства, уже находят свое отражение в работе региональных бизнес-структур. В Уральске, к примеру, начал действовать центр обслуживания предпринимателей по принципу «одного окна». Сейчас здесь оказываются экономические, юридические и банковские консультации.

Планируется также создать отдел, где будет проводиться оформление разрешительных документов для открытия собственного дела. Эти факты свидетельствуют о том, что и на региональном уровне выстраивается новая система взаимодействия деловых кругов и государственных структур.

Людмила КОРИНА,

Западно-Казахстанская область