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Перспективный... велосипед
Гуляим ТУЛЕШЕВА
Так можно обозначить лейт­мотив прошедшего вчера в столичном отеле Rixоs Hotels Astana заседания «круглого стола» на тему «Перспективы развития велоинфраструктуры Астаны, ожидаемые проб­лемы и трудности, предлагаемые пути решения». В ходе дискуссии ее участники сошлись во мнении, что популярность велосипеда как средства передвижения сегодня значительно возросла, но выявила ряд проблем, начиная от неразвитой инфраструктуры, заканчивая правовой безграмотностью населения.
Свою позицию относительно заданной темы выразил член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Камал Бурханов. Депутат выразил поддержку инициатив, направленных прежде всего на укрепление здоровья нации.
Директор Экспертного института Европейского права и прав человека, главный редактор газеты «Человек и закон» Марат Башимов считает, что в нынешних условиях, когда необходима активная и согласованная работа всех государственных органов по подготовке к проведению международной выставки ­«ЭКСПО-2017», помочь отрегулировать ситуацию с велоинфраструктурой города могут изменения на законодательном уровне, в том числе внесение поправок в Закон «Об особом статусе города Астаны».
По словам главного архитектора ТОО «НИПИ «Астанагенплан» Бахтыбая Тайталиева, в генеральном плане развития Астаны до 2030 года уже предусмотрено строительство более 200 км велосипедных дорожек, которые проложат вдоль общегородских, районных магистралей, бульваров. Эксперт также отметил, что возможность выделения велодорожек конкретно на каждом дорожном полотне зависит от ряда факторов, в том числе от рельефа.
Не обошли вниманием участники мероприятия и проб­лемные вопросы. По мнению менеджера проекта ПРООН/;ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» Елены Ерзакович, в новом законе, регулирующем дорожное движение, не учтены интересы велосипедистов.
– В документе убрали ссылки на возрастные категории, получилось, что дети теперь приравниваются к участникам дорожного движения, а следовательно, должны ездить по дорожному полотну, что весьма небезопасно. Другой вариант – велодорожки. Но у нас в стране официально они существуют только в Алматы, и то меньше 10 километров, – пояснила Елена Ерзакович, добавив, что они предлагают вернуть возрастной ценз на право ездить на велосипеде по тротуару.
Участники встречи обсудили и другие сопутствующие вопросы – повышение физической активности людей, которое ведет к улучшению качества жизни, снижение негативного влияния на окружающую среду, сокращение количества ДТП, основную часть участников которых сос­тавляют владельцы личных автомобилей, а также сохранение природы и развитие велосипедной культуры в обществе.
По итогам заседания участники приняли резолюцию, в которой обратились к партии «Нур Отан», в частности к молодежному крылу «Жас Отан», об инициировании поддержки на республиканском уровне Международного дня без автомобиля, проводимого ежегодно 22 сентября.
Прозвучало обращение к Правительству РК о необходимости выделения и доработки совместно с велосипедным сообществом Республики Казахстан отдельного раздела ПДД, определения государственного органа, регулирующего нормативно-правовую базу и стратегию развития велоинфраструктуры. Акимату города Астаны было предложено обязать автопарки на городских автобусных маршрутах создать условия для перевозки велосипедов, а также разработать мастер-план по выработке стратегии развития велоинфраструктуры в столице.
В резолюции сказано и об обращении в Министерство образования и науки РК с предложением по внедрению в общеобразовательную прог­рамму уроков по обучению езды на велосипеде.

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