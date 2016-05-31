​Перспективы ЕАЭС

Как сообщается, сегодня в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Планируется, что в его работе примут участие президенты Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Республики Армения – Серж Саргсян, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Алмазбек Атамбаев и Российской Федерации – Владимир Путин.

Предполагается, что в ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы функционирования Евразийского экономического союза, а также развития его торгового взаимодействия с рядом иностранных государств.

